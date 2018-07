Se va la segunda. El año pasado armaron una campaña similar. Lo recaudado fue repartido entre los chicos para el Día del Niño. Es lo mismo que quieren hacer ahora.

La idea es ponerle calor al invierno mientras se mueve el cuerpo al compás del ritmo zumbero. Pero no sólo se trata de bailar. Lo que busca un grupo de instructores de zumba es que, además de divertirse en una master class, la gente que asista, lleve un juguete que luego será entregado a los chicos jachalleros. La convocatoria es para hoy, en el barrio Residencial Obrero de Rawson, en "Intensity Gym", a partir de las 16.



En esta super clase solidaria, para la que sólo habrá que llevar un juguete si se quiere participar, habrá 10 instructores de zumba invitados. Lo que se recaude será llevado a Jáchal. Los organizadores contaron que la actividad la realizarán en la capilla Sagrado Corazón de Jesús, en Pampa del Chañar, en Jáchal. Este año, la idea es llegar a unos 500 niños de la zona.



Se trata de una actividad solidaria diferente ya que, por un lado, se busca que la gente se divierta, mueva el cuerpo y se acerque un poco más a la actividad física, al mismo tiempo de ayudar a otros. Ya el año pasado, este grupo de zumberas realizó una actividad solidaria en Jáchal. Fue tanta la movilización que se decidió repetir la propuesta.



Es por eso que volvieron a organizar la master class.



El lugar para colaborar no fue elegido al azar. Una de las instructoras, junto a su familia, que es oriunda de Pampa del Chañar, realiza actividades solidarias para colaborar con la capilla del pueblo. Al ver las condiciones en las que se encuentran los chicos, contó su inquietud a sus colegas y así se armó la movida solidaria.



El año pasado, el encuentro zumbero tuvo muy buena repercusión. No sólo participaron adultos sino que los niños también se sumaron a la propuesta. Fueron muchas bolsas de juguetes y golosinas las que reunieron para llevar. Este año, piensan redoblar la apuesta ya que además prepararán un mega chocolate para más de 500 niños que viven en esa zona del pueblo jachallero.



Las organizadoras piden a quienes participen de la clase solidaria de hoy que lleven una botella de agua para hidratarse y una toalla. Además de ser puntuales para poder seguir las coreografías que propongan los distintos coordinadores del evento que estarán dirigiendo la clase.





Zumba para niños

Las instructoras del gimnasio también decidieron favorecer a los chicos de la zona de Rawson durante estas vacaciones de invierno. Es por eso que están dando Zumba Kids, martes y jueves, de manera gratuita, durante el receso invernal. Los cupos son limitados y se comienza a las 18.



Para el Día del Niño

Hay otras agrupaciones que ya comenzaron a movilizarse para recibir donaciones para celebrar el Día del Niño. Es el caso de la gente que vive en Pie de Palo, en Caucete que pide juguetes, leche, azúcar y cacao para poder realizar el chocolate y agasajar a los chicos de esa zona rural.