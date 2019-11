El video escolar con contenido antisemita hecho por alumnos de cuarto año de la Escuela Modelo explotó en las redes de una manera inesperada, tanto que llegó a los medios internacionales (ver recuadro). El problema, además, fue que una docente lo calificó con un nueve. El Ministerio de Educación tomó el caso y decidió armar una muy amplia comisión especial para saber si están frente a un hecho aislado o a una conducta repetitiva. De ocurrir la peor hipótesis, la escuela privada más antigua de San Juan podría quedarse sin matrícula, según le dijo anoche a este diario el ministro de Educación, Felipe de Los Ríos.



La comisión estará integrada por funcionarios de Educación, miembros de Inadi, de la Dirección de ONG y Culto, la Dirección de Derechos Humanos, miembros de la Comisión de Justicia y Paz, la Sociedad Israelita, Directivos y el representante legal de la Escuela, y miembros de una comisión de padres y hasta del Centro de Estudiantes de la Escuela Modelo.



Según de Los Ríos, mañana los directivos del establecimiento deben entregar un informe que se les pidió apenas conocido el escándalo. Ese informe será luego evaluado por los miembros de la comisión especial. Ese grupo después deberá entregar su opinión, pero será el Ministerio de Educación el que tomará la decisión final. Las sanciones, según el artículo 142 de la Ley de Educación sancionada en 2015, pueden ir desde un simple apercibimiento hasta la suspensión de la matrícula. Aunque el Ministro aclaró anoche que para ello debe existir la repetición de hechos graves, algo que al menos por ahora la Modelo no registra.



Anoche mismo el ministro elaboraba los detalles de la resolución que le dará creación a la comisión especial que, según dijo, es "inédita. No buscamos atemorizar a nadie con esto. Pero debemos saber si se trata o no de un hecho aislado. Tenemos la oportunidad de hacer de este hecho gravísimo un beneficio no sólo para la educación de los chicos de esta escuela, sino también para la comunidad educativa de San Juan en su conjunto, para eso necesitamos el aporte de todos", aseguró.



La fuerte reacción de Educación fue justificada por de Los Ríos en "el impacto que esto ha tenido. No solamente se han sentido ofendidos los miembros de la comunidad escolar, sino también toda la sociedad. Por eso tomamos la decisión que tomamos". La comisión tendrá al menos quince días para expedirse.

Un escándalo que tiene cobertura internacional

Seguramente tanto la docente como los alumnos de la Escuela Modelo no pensaron nunca que el video que armaron para una tarea escolar de la materia Historia, daría vueltas al mundo y mucho menos con las durísimas críticas que despertó. Prácticamente todos los medios nacionales de mayor alcance (Infobae, Clarín, La Nación y otros) tomaron el tema. Pero también lo hicieron algunas agencias internacionales como la Agencia Judía de Noticias, hoy llamada AJN, la que desarrolló con muchísima intensidad todo lo vinculado al video de la Escuela sanjuanina. Incluso anoche aún tenían en su portada declaraciones del presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, quien razonaba acerca de que "Estamos frente a la perversión en la educación", en relación a la producción de los alumnos sanjuaninos. AJN busca convertirse en la agencia líder de noticias de Medio Oriente en español con base en Buenos Aires. También la cadena CNN en Español y otras similares hicieron coberturas sobre el escándalo.