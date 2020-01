En su mundo. Sol tiene 8 años y le encanta estar rodeada de sus instrumentos musicales. Su ukelele rosado es uno de los instrumentos favoritos y es precisamente con el que interpretó la canción de Bryan Adams, que el artista reposteó.

Sol Quiroga Gómez tiene 8 años. Desde muy pequeña su amor por la música la llevó a estar en contacto permanente con diferentes instrumentos musicales. Es fanática de varios artistas internacionales, entre ellos Freddie Mercury y Bryan Adams. De hecho, en octubre pasado tuvo el placer de ir a un recital de Bryan Adams en el Luna Park. Luego de ese show, la pequeña y su familia no pueden contener la alegría. Es que el músico canadiense reposteó una foto y luego un video de la niña sanjuanina y hasta se puso en contacto con su papá para agradecerle, pues el video que Sol compartió fue para saludar al músico por su cumpleaños. "Muchas gracias a Sol de 8 años y su ukelele rosado de Argentina", con esta frase Bryan Adams reposteó el video. El cantante, que también es compositor y fotógrafo, tiene vendidas más de 100 millones de copias, incluyendo álbumes y sencillos en todo el mundo, a lo largo de 30 años de carrera.

Actualmente Sol tiene una vida relacionada al arte en diferentes aspectos. Hace poco, algunas pinturas suyas (participa de talleres de pintura y dibujo) formaron parte del video "Nueva Era", la canción oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2020. Le gusta tocar el ukelele, el piano y la batería, y sumado a eso ama cantar.

La primera imagen. La foto inicial de Sol que Bryan Adams reposteó fue luego del recital en Buenos Aires.

El papá de Sol, Julio Quiroga, comentó que su hija y sus dos hermanos están muy relacionados con el arte desde que nacieron. Es que él y su esposa también son músicos. "Para ella ver un micrófono o un instrumento musical es muy normal, por eso está tan vinculada. Hasta empezó a tocar la batería", dijo entre risas, mientras que no pudo disimular el orgullo al admitir que su hija tiene muchas condiciones. La historia con Bryan Adams comenzó el año pasado. "Le regalamos las entradas a mi hija mayor para que fuera al recital y Sol quería ir. Averiguamos si podía, por la edad, y nos dijeron que no había problema y también fue al show", contó el papá y dijo que ahí su hija mayor subió una foto de Sol a Instagram y etiquetó al músico, quien posteriormente la reposteó en sus historias. Después fue el turno del video de Sol cantando Shine a light, una de las canciones que presentó en su última gira mundial. "Le mandé un video -unos meses después- a Bryan Adams para su cumpleaños y pensé con muchas ganas que me iba a responder. Después me empezó a preguntar de dónde era y cuántos años tenía. Cuando empecé a ver los comentarios me dio mucha felicidad. Había gente de muchos países y a veces no entendía qué decían porque hablaban en muchos idiomas. Eso me encantó", dijo la nena, quien según su papá no dimensiona la importancia de ese hecho.

El video. Luego de ver el video de Sol, el músico canadiense lo compartió en su muro de Instagram.

"Ella me decía que los compartiera en Instagram y no tenía idea de redes sociales. Tampoco me parecía que le fuera a contestar y se lo dije, para que no se ilusionara. Cuando vimos que respondió no podíamos creerlo", dijo el papá de Sol y comentó que la pequeña es autodidacta y que le gusta escuchar música y tratar de sacarla con sus instrumentos. De hecho, dijo que Sol empezó a tocar con su ukelele la canción nueva de la Fiesta Nacional del Sol y que por eso también recibió muchas felicitaciones.