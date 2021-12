Nació con el objetivo de brindar una salida laboral a los vecinos y se convirtió en uno de los eventos más convocantes del departamento que revivió las costumbres del pueblo y que fue incluida en los circuitos turísticos de la comuna. Es la Feria de Artesanos y Productores de Médano de Oro, en Rawson, que hoy celebra su 10mo aniversario con espectáculos artísticos. El 22 de mayo cumplió 10 años de existencia, pero la celebración debió postergarse debido a la pandemia.

Desde el minuto cero, esta feria comenzó a cosechar logros y a crecer. Su primera edición se realizó el 22 de mayo del 2011 y como una actividad ocasional para que tanto los artesanos y productores del Médano de Oro pudieran mostrar y vender desde sus artesanías hasta las conservas y verduras recién cosechadas, aunque fuera una vez al mes. Pero fue tan exitosa que no sólo continúo realizándose, sino que además durante todos los domingos. "En Médano de Oro había muchos artesanos y productores que no explotaban su potencial y eran muy buenos. Por eso se me ocurrió hacer una feria en esta plaza hermosa que tenemos. Los reuní y les encantó la idea. La primera feria que hicimos fue muy sencilla y rudimentaria. Nunca me olvido de una de las feriantes que trajo la mesa de su propio comedor para poder exponer sus trabajos", dijo Darío Lobos, impulsor de esta feria en la que sus inicios sólo tenía unos 10 expositores y que llegó a tener 35.

Por el crecimiento de feriantes como de público, el Ministerio Social de la Nación envió 30 gazebos al año siguiente de su inauguración. De ahí en más la feria siguió cosechando éxitos, sumando servicios.

En el 2013, y con la recaudación de bingos realizados, logró comprar un pequeño equipo de sonido para comenzar con espectáculos artísticos locales. Al año siguiente, la feria fue incluida en los circuitos turísticos de Rawson, ganando difusión y la visita hasta de personas de otras provincias. Y fue a partir de entonces que puso en marcha la concreción del objetivo de recuperar las costumbres. Los feriantes empezaron a ofrecer recetas típicas como el "tomaticán". Además, ese año se reeditó el Corso de las Flores, un desfile de carruajes en el que participan los vecinos por un premio en efectivo. Y en el 2015 logró también volver a realizar la Fiesta del Alcaucil y el Espárrago.

Un año después, la Nación hizo otro aporte para mejorar el funcionamiento de la feria. Envió un equipo de sonido de gran potencia, con consolas, parlantes y micrófonos para los espectáculos artísticos. Este impulso sirvió para que los coordinadores de la feria hasta organizaran actividades extras que aumentó la cantidad de público. Fueron lo festivales de los Platos Medaneros, de la Sopaipilla y del Pan Casero y la Semita.

Ni siquiera la pandemia frenó el desarrollo de la Feria de Artesanos y Productores de Médano de Oro. Clara Sánchez, artesana y secretaria de la Asociación de Artesanos de Médano de Oro, dijo que antes de que se habilitara la realización de la feria nuevamente en la Plaza Bolaños, se realizó en las casas de los propios feriantes. "Fue una manera de mantener la continuidad y de seguir trabajando. Ni bien levantaron las restricciones volvimos a la plaza y con un público ansioso de volver a visitarnos", dijo la mujer.

Otra de las estrategias que pusieron en marcha para sobrevivir a la pandemia fue crear un grupo de compra y venta online, modalidad que continúan desarrollando.

Las actividades para celebrar el aniversario

La Fiera de Artesanos y Productores de Médano de Oro hoy celebrará su 10mo aniversario, en la Plaza Bolaños, desde las 17. Y a la actividad tradicional de la feria con la exposición y venta de artesanías realizadas en diferentes materiales, de los productos de panificación y repostería caseros, de vinos artesanales, de productos de carneo y de verduras recién cosechas de las chacras, se sumarán los espectáculos artísticos. Actuarán

Ticho Sagua, Luis Tapia, Osvaldo Pérez y de la Academia Raíces de Tradición. Entrada libre y gratuita.