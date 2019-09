Rafaga y La Bersuit fueron los componentes centrales de una jornada llena de música popular.

El Complejo Costanera albergó alrededor de 20 mil personas (cifra oficial) que asistieron al evento San Juan Joven 2019. El clima fue el ideal para hacer el aguante en el escenario mayor, al caer la tarde, comenzó la serie de espectáculos musicales. Los números principales fueron Mano Arriba, King of Banana, Ráfaga y por último, el plato fuerte, Bersuit Vergarabat.

(FOTOS MARCOS URISA)

La banda uruguaya de cumbia pop conducida por Natalia Ferrero tuvo una positiva respuesta del público local que bailó con muchos ritmos tropicales, algunos tributos a Gilda y también su versión del tema "La noche no es para dormir". Muchas adolescentes querían sacarse selfies y al terminar con la actuación, la joven cantante les dio el gusto sin protocolos. Mientras que King of Banana, que venían de gira por Jáchal, llegó en el momento justo. La máquina de hacer cumbia abonó más el terreno siguiendo la sintonía fina de la música tropical. Un popurrí de clásicos y otros temas de estreno fue parte de su repertorio y como bonus track el hit 'La Playa'. Cuando tocó el turno de Ráfaga cerca de la hora 21, comenzó otra historia. El show del legendario grupo tropical, con el regreso de la voz de Ariel Pucheta, causó mucha sensación entre los que pertenecían a la generación noventera, como a la actual generación de adolescentes que no pararon de bailar y corear los grandes hits. Pese al paso del tiempo que se le notó mucho a Pucheta, el vocalista tuvo un as guardado bajo la manga. La bomba sorpresa que tiró al escenario, fue la invitación de la actriz y cantante mexicana María Seoane que cautivó a grandes y chicos con su presencia. La dupla fue demoledora. Pero faltaba La Bersuit. Subirá, El Cóndor y compañía desataron el estallido para recibir a la primavera hasta altas horas de la noche. Al cierre de esta edición, las familias sanjuaninas festejaron a lo grande.