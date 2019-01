El lugar. Por la ampliación de la plazoleta del Barrio Illia, en Rivadavia, cerraron la calle Colón, en la intersección con Meglioli, que es el acceso principal al vecindario.

Nuevamente los vecinos del Barrio Illia, en Rivadavia, se reunieron para protestar por una obra municipal que, según dijeron, causa más trastorno que beneficios y que hicieron sin siquiera consultarles. Se trata de la ampliación de la plazoleta que incluyó el cierre de la calle Colón, que es el acceso principal a este vecindario. Pero, debido al revuelo vecinal, desde el municipio decidieron reabrir la calle, aunque dejarán los veredines que ya están hechos y los convertirán en un paso peatonal de altura (similar a las lomadas) para obligar a que los vehículos disminuyan la velocidad.

La calle en cuestión forma parte de una intersección de tránsito complicada donde convergen también las calles Meglioli y Punta de Rieles.

"Nunca nos consultaron nada. Y acá todos pagamos los impuestos, por lo que nos sentimos con el derecho de que nos tengan en cuenta y nos respeten. No sé en qué cabeza cabe cerrar la calle de acceso al barrio", dijo Roberto Ojeda, uno de los vecinos del barrio Illia.

El principal problema que expusieron estos vecinos es que el cierre de la calle Colón, en la intersección con calle Meglioli, les complica el tránsito. Gloria González dijo que ahora sólo pueden ingresar al barrio por calle Reconquista, que está detrás del barrio y que es angosta y de doble circulación. "En las horas pico es imposible circular por esta calle. Además, en la intersección con Meglioli tiene semáforo por lo que te demorás varios minutos para poder pasar", dijo la mujer.

Por su parte, Amelia Ojeda dijo que varios vecinos fueron a hablar con el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, para pedirle que dé marcha atrás con el cierre de esta calle pero que, pese a que los recibió y escuchó su reclamo, la obra no se detuvo. Actualmente la calle está cerrada y forma parte de la prolongación de la plazoleta que está en plena remodelación.

DIARIO DE CUYO intentó hablar con Martín, pero no atendió. A través de su gente de prensa dijo que la calle Colón se reabrirá, pero sin sacar los veredines que ya están hechos porque se los usará para hacer en esa esquina un paso peatonal con altura para que sea un obstáculo para el tránsito vehicular de modo que deban disminuir la velocidad cuando lleguen a esa esquina. No respondió por qué no se les consultó a los vecinos antes de cerrar esta calle ni cuánto dinero costó esta obra.

Rebelión. Ayer, los vecinos del Barrio Illia continuaron con la recolección de firmas para pedir la reapertura de la calle.

>> Otras obras allí que generaron reclamos

En agosto de 2017, el municipio de Rivadavia puso semáforos en la intersección de calles Colón, Meglioli y Punta de Rieles, en el barrio Illia, para ordenar el tránsito. En esta zona son 5 esquinas y los semáforos tenían sólo 4 tiempos. Para solucionarlo el municipio determinó que por Colón, entre Cañada y Meglioli, sólo se podía circular de Oeste a Este. Y el año pasado, los vecinos de este barrio se quejaron porque personal municipal inundaba la plazoleta generando inconvenientes. Es la que ahora están remodelando.