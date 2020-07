A unos 45 kilómetros de la plaza de Barreal, ayer se montó un operativo de control sanitario. Ahí, personal del hospital de Calingasta, efectivos de la Policía y trabajadores de la Municipalidad revisaron a todas las personas que llegaron hasta el departamento. Además de tomar la temperatura se pidió los datos personales de cada uno de los viajantes. Esto hizo que por momentos las filas de vehículos parecieran interminables. De hecho hubo gente que contó que esperó más de 1 hora para poder pasar ese ingreso. Esta postal fue la que mejor definió el inicio del fin de semana largo en la provincia, que a la vez fue la gran prueba de fuego para el turismo interno, liberado días atrás con estrictos protocolos.

Calingasta fue uno de los departamentos turísticos que más visitantes recibieron durante el primer día de las "minivacaciones". De ahí las colas para el ingreso a Barreal. Esto generó enojo en algunas personas, pero hubo otros que entendieron que los controles son necesarios, debido a la pandemia de coronavirus.

"Pensábamos llegar a las 13 a la cabaña, no pensábamos demorarnos tanto", dijo Agustina Becerra, de Rivadavia. Al igual que ella, los integrantes de la familia Quiroga dijeron que no imaginaban tardar tanto en ese paso. "Me hace acordar a cuando viajábamos a Chile y debíamos esperar en la Aduana", agregó Francisco Bustos, de Capital.