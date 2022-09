"Nuestra industria ha crecido constantemente a pesar de cualquier crisis, cualquier pandemia y cualquier evento que haya afectado al resto de las industrias+. Con esa frase, Daniel Baca, titular de WES, refleja que la era digital y el desarrollo de software para empresas no tiene techo, pero que en San Juan cuenta con un limitante: el personal capacitado. Para reflejar esa situación el empresario indicó que hace un año la firma contaba con 100 empleados, hoy tienen 130 (creció un 30 por ciento) y hay "250 búsquedas abiertas que no podemos cubrir porque no hay talento especializado, programadores". Esto es, de haber existido esas personas, el crecimiento actual de la compañía en materia de personal se habría casi triplicado. Ese escenario también refleja que, a pesar de que la empresa tiene el conocimiento para brindar el servicio, ha tenido que rechazar propuestas de trabajo por falta de personal.



Ese limitante que encuentra WES en San Juan no es el único ya que también cuenta con otro que debe ser cubierto en el corto plazo. Así, la empresa lanzará dentro de 30 a 40 días un curso de capacitación para 80 personas, aunque estas no serán programadoras, ya que estarán destinadas a cubrir una demanda administrativa. La firma aportará conocimiento en tecnología digital a psicólogos, psicopedagogos y licenciados en Recursos Humanos, y también a personas con conocimiento comercial para que se sumen como ejecutivos de cuenta. Sobre ese paso, Baca explicó que de las 80 personas capacitadas, comenzarán a trabajar 20 inicialmente y el resto podrá incorporarse en el plazo de un año.



WES, que se dedica a la programación digital, es netamente sanjuanina y este año va a cumplir su 11er aniversario. En ese lapso logró tener presencia y exportar servicios a empresas multinacionales de dos países: Estados Unidos y Perú. "Hoy tenemos una planta permanente de clientes que ronda las 27, más otros 20 que son ocasionales donde su mayoría son argentinos, pero ninguno de San Juan. También desarrollamos proyectos en conjunto con otras empresas como nosotros", dijo Baca. Junto a su socio, Franco Guarneri, el empresario indicó que WES cuenta con mucho perfil de crecimiento y desarrollo a futuro ya que se trata de un rubro que "todo el mundo está necesitando, ya que todos se están transformando a la era digital".