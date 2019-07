Esta semana se realizará un encuentro de salud inédito en la provincia. Es la Jornada Insuficiencia Cardíaca en la que no sólo se abordará la incidencia de esta enfermedad sino que además se presentarán algunos dispositivos de última generación para mejorar su tratamiento, entre ellos, el corazón artificial total como alternativa al trasplante. Este evento se realizará el próximo 19 de julio, organizado por la Fundación Cencor y con participación gratuita. Contará con la disertación de reconocidos especialistas del país y extranjeros.

Carmen Nievas, cirujana cardiovascular y miembro de la Fundación Cencor, dijo que uno de los objetivos principales de este jornada es que los especialistas conozcan estos dispositivos de última generación para que comiencen a tenerlos en cuenta como un tratamiento alternativo para mejorar la calidad de vida de pacientes que no están en condiciones de recibir un trasplante. "Hay pacientes que por cuestiones de edad, de avance de la enfermedad o la presencia de otros trastornos no pueden acceder a un trasplante de corazón. Pero hay dispositivos que hasta reemplazan todas las funciones de este órgano y que no representan un riesgo para el enfermo. La idea de esta jornada es que se los conozca", dijo la especialista.

Uno de estos dispositivos se trata de un tipo marcapaso que restituye los latidos de manera natural, pero el más destacado es el corazón artificial total que no reemplaza al humano, pero que cumple todas sus funciones (ver aparte). "Este corazón es como una especie de bomba centrífuga que extrae la sangre y la envía a la aorta. Este dispositivo se coloca internamente, conectado al corazón, y es alimentado por una batería externa", explicó Nievas.

Durante la jornada también se abordará el tema costo tanto de estos dispositivos como la inversión que el Estado realiza en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, un trastorno que consiste en que el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo para que funcione, y que por año afecta a 120.000 personas. Entre los afectados, 70.000 necesitan internación en hospitales y 30.000 se mueren, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación.

Este evento será en la sede de la Fundación Cencor, calle 25 de Mayo 336 Este, Capital, de 8,30 a 15. Es gratuito y destinado a cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, autoridades de Salud Pública, auditores de obras sociales, directores de hospitales, anestesistas, enfermeros de Terapia Intensiva, entre otros.

Los interesados en participar deberán inscribirse previamente, enviando un mensaje de Whatsapp al 2644457337.



Disertantes