Agilidad. Los jinetes de la División Montada realizaron diferentes ejercicios de destreza y agilidad como cabalgar de pie sobre el lomo de los animales. Estas maniobras fueron ovacionadas por los chicos.



La aparición de Cora y Laica arrancó los primeros suspiros del público. Estas dos perras ovejero alemán ingresaron corriendo al predio para dar inicio a la muestra que revolucionó a los niños y fomentó el amor por los animales. Fue la Segunda Exhibición Anual de la División Canes y Montada que se realizó ayer en la Escuela de Policía y que incluyó algunas sorpresas como la personificación de un perro que causó furor entre los presentes. Unos 500 alumnos de diferentes escuelas participaron de esta actividad.

Los "¡Uhhhh!" de los chicos se repitieron con cada uno de los ejercicios que hicieron los canes y que demostraron su habilidad y el respeto por las órdenes de su entrenador. Pero el grito de admiración de los niños se hizo escuchar aún más fuerte durante la demostración de las maniobras de ataque, sobre todo por la velocidad de los perros en atrapar e inmovilizar a un atacante. En esta ocasión los chicos estallaron en aplausos para demostrar su entusiasmo. Pero no fue la única oportunidad en que utilizaron sus manos para alentar. También hicieron palmas para alentar a Maisha, que falló en dos intentos por saltar una valla y deslizarse por un túnel de chapa. Gracias a este aliento, Maisha lo pudo hacer y fue corriendo a festejar este logro junto a los chicos. Luego saltó a los brazos de su entrenador, que la abrazó con fuerza a modo de felicitación. Los chicos suspiraron por esta tierna escena.

Pero de la emoción pasaron a la alegría. Fue cuando en la cancha apareció "Can Galán", un agente disfrazado de perro que hizo reír a todos con su actuación (ver al pie).

Luego llegó el turno del respeto. Los chicos se pusieron de pie cuando ingresó una tropilla embanderada. El jefe de la Montada encabezó la columna portando la Bandera de Cabot, seguido por 8 jinetes más que llevaban banderas argentinas. Tras recibir el aplauso de los niños y las coplas del payador José Riveros, comenzaron con la exhibición que también revolucionó a la gente. Los jinetes cabalgaron de pie sobre el lomo de los animales, acto que desató la euforia total.

Interactivo. Los chicos de las diferentes escuelas pudieron participar y colaborar con el desarrollo de la exhibición que protagonizaron los canes.

Ternura. El cabo Iván Gutiérrez realizó ejercicios con un caballo que la Policía rescató herido y maltratado. Tras sus cuidados, el animal se recuperó.





Despedida

Durante la exhibición en la Escuela de Policía, presentaron ante el público a tres caballos que pasaron a retiro tras prestar servicio en la División Montada. Tienen 11, 16 y 20 años de edad.



Una clase fugaz

Los alumnos que participaron en la exhibición también recibieron una clase donde los agentes policiales les enseñaron sobre los cuidados básicos que reciben los perros y los caballos que pertenecen a la División.



Con ritmo y sabor

En la jornada de ayer también participó la Banda de Música de la Policía, que interpretó varias canciones infantiles para agasajar a los chicos. Además, a todos se les sirvió torta y jugo fresco.

> El "perro" que causó furor por sus ocurrencias

Saludo. Can Galán saludó a todos los presentes agitando su mano, ocurrencia que desató la risa de los presentes.

Cuando todo parecía indicar que ya nada iba a superar el asombro en los chicos, apareció en la cancha y de sorpresa un personaje fuera de serie. Fue Can Galán, el perro que personificó disfrazado uno de los efectivos de la División Canes. Por sus ocurrencias, encendió la alegría y el entusiasmo de los niños. Como los canes verdaderos, comenzó a caminar en cuatro patas y al lado de su entrenador para demostrar su sentido de obediencia. Luego, recibió la orden de saludar al público y la cumplió, pero de una manera muy particular. Se puso de rodillas, dobló los brazos y agitó la mano diciendo hola. Niños y grandes estallaron en carcajadas por la ocurrencia, igual que cuando este can humano se hizo el muerto. Es que antes de caer duro al suelo se golpeó el pecho con una mano y emitió un quejido.

Registro. Niños y adultos filmaron con su celulares los ejercicios que hizo Can Galán, como el de hacerse el muerto.

Para finalizar su puesta en escena, Can Galán se subió a la espalda de su entrenador como una demostración de cariño. Luego fue a saludar y hacerse fotos con los chicos de todas las escuelas.