Contacto. El emprendimiento laboral de Dolores Aballay se llama "Santitrap" y con ese nombre figura en su cuenta de Facebook donde la pueden contactar.

Dolores Aballay, más conocida como "Lola", trabajó desde la adolescencia para generar sus propios recursos para ser independiente. Así lo hizo hasta hace unos años que tuvo dejar de hacerlo por una enfermedad que le afecta el hígado y los riñones. Por ambas situaciones comenzó a angustiarse y a deprimirse, aunque no bajó los brazos. Para aliviar su angustia y sobrevivir comenzó a confeccionar en tela las imágenes de vírgenes y santos y logró revolucionar a la gente con su obra. La contactan hasta por las redes sociales para comprarle estos muñecos religiosos y viajó a San Luis a enseñar este arte. Esta mujer es voluntaria de Cáritas, institución que la ayudó a poner en marcha este emprendimiento laboral. Ya se lanzó la campaña de promoción de la Colecta Anual de Cáritas que se realizará el mes que viene.



Para Lola sus "trapos mágicos" le generan paz interior y satisfacción al ver la reacción que también provocan en la gente. Es que sus muñecos son réplicas exactas de las imágenes de los santos y vírgenes, pero con un plus de dulzura. "Cuando tuve que dejar de trabajar comencé a hacer muñequitos de tela para regalarle a los niños de la familia. Después hice algunos para vender en el local de ropa infantil que tiene mi hermana. Así fue hasta que comencé con los santitos. La idea me surgió cuando estaba en la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, en Albardón. Miré a la Virgen y me propuse hacer su imagen en tela. Me quedó igualita y así empecé con este trabajo que me ha dada muchas satisfacciones", dijo la mujer.



Un poco de vellón siliconado, muselina, lana y diferentes tipos de géneros son suficientes para que Lola reproduzca la imagen de cualquier santo o advocación mariana y hasta con el más mínimo detalle. "De las estampitas copio los modelos tal cual, respetando los accesorios y los colores de los atuendos. Al Cura Brochero, por ejemplo, lo hago con sombrero y bastón, tal cual se lo vio en los últimos años. Realmente este trabajo me llena de paz y me mantiene entretenida para no pensar en dolores ni en nada negativo. Me ayuda a conocer gente y sentirme útil", dijo.



Lola era voluntaria de Cáritas cuando comenzó con este emprendimiento hace 4 años. Con los primeros muñecos de santos que hizo participó en una de las ferias que organiza esta institución y ese fue el puntapié para dedicarse de lleno a este trabajo. "A la gente le gustó tanto lo que hago que empecé a recibir pedidos. Entonces Cáritas me ayudó con un subsidio para que comprara los materiales para comenzar con el emprendimiento. Y por suerte me está yendo bien", sostuvo Lola.

Solidaridad

Ya comenzó la campaña de promoción de la Colecta Anual de Cáritas que se realizará el próximo 8 y 9 de junio. Los interesados en colaborar puede realizar una donación económica en la parroquia más cercana a su domicilio. Lo recaudado en estas colectas se destina a subsidiar talleres de oficios como una alternativa laboral.