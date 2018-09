El comienzo de la fiesta. Antonio y parte de sus seres queridos más cercanos estaban preparados para recibir a más de 500 invitados para celebrar sus 40 años. la condición, pasarla bien y llevar un regalo para ser donado.

Anoche fue una noche que dejó una huella en la vida de Antonio Andrés Rodríguez, ya que fue la del festejo de sus 40 años de edad, en una fabulosa fiesta que contó con más de 500 invitados. Pero la verdadera particularidad fue que el cumpleañero puso una condición a todos los invitados.

No quería obsequios para él, el regalo debía consistir en colaborar con otras personas que se encuentren en situación de carencia.

Por eso, los invitados que aportaron dinero, asistieron a la institución Arena (Ayuda al Recién Nacido del Servicio de Neonatología del Hospital Rawson). Mientras que aquellos que llevaron ropa, alimentos no perecederos u otros artículos, estuvieron aportando para un comedor infantil.

GESTO SOLIDARIO

Afectado desde hace dos años por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Antonio celebró con seres queridos que vinieron de distintos puntos del país, por lo que por supuesto la noche no tuvo la duración suficiente para poder compartir el tiempo con cada uno. El ELA es la enfermedad que tuvo trascendencia masiva hace unos años, por la campaña que consistía en que una persona se filmase mientras se arrojaba unos cuantos litros de agua helada encima y luego "desafiaba" a otros a imitar la acción, concientizando sobre las características de la enfermedad.



Debido a que los afectados por ELA van perdiendo la fuerza en los músculos motores (ver aparte), mientras que mantiene todas sus funciones perceptivas es que los especialistas aconsejan evitar el aislamiento de la persona y su familia. Por lo que es de gran ayuda para los pacientes mantener las relaciones con amigos e incluso establecer nuevos contactos.



Pero esto no es problema en Antonio, quien se encuentra en silla de ruedas. Su hermano menor, Gabriel, contó que "aún así, él es una persona muy positiva. Y cuando se acercaba su cumpleaños nos dijo que quería hacer una gran fiesta y pedir alimentos no perecederos y ropa en lugar de regalos para ayudar a otros".



Productor y exportador agrícola, Antonio tiene tres hijos de 15, 6 y 3 años. Debido a que vivió un tiempo en otras localidades, como la bonaerense Villalonga -ubicada a 160 kilómetros al sur de Bahía Blanca-, y siempre supo establecer fuertes vínculos, es que anoche más de medio millar de personas quisieron acompañar al flamante "cuarentón" que, además de compartir momentos muy especiales con sus seres queridos, también hizo que la celebración contribuyera para personas que atraviesan por alguna necesidad material.





El ELA hoy

Patología

La Esclerosis Lateral Amiotrófica afecta completamente al sistema motor voluntario.



Al avanzar el mal, las personas pierden fuerza en los músculos de los miembros, del tronco, de la deglución, de la fonación y de la respiración.

Estadísticas

Según estadísticas internacionales hay 1 a 2 enfermos por cada 100 mil habitantes. En la Argentina, es posible extrapolar esas cifras y que haya unos 600 a 800 enfermos nuevos por año. En la relación hombre/mujer afecta a 13 hombres por cada 10 mujeres.

Tratamiento

Si bien no tiene cura todavía el ELA, hay muchos avances en la ciencia para realizar tratamiento con fármacos contra el mal. Estudios recientes han descrito una nueva familia de lípidos que promueven activamente la reparación de tejidos.

La campaña

Se realizó hace 4 años y recaudó más de 250 millones de dólares. Encabezados por miles de personalidades de todo el mundo, el desafío consistía en dejarse bañar por un balde con agua helada (para conocer la sensación que atraviesa un afectado).