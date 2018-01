La excepción. Por ordenanza, en las únicas veredas que se puede estacionar motos son las del Correo Argentino, por calle Mitre y avenida Ignacio de la Roza. Allí también hay cuidamotos.





Los lavacoches o cuidacoches, también conocidos como "trapitos", eran una postal frecuente en el microcentro sanjuanino hasta el 2009. Pero con la implementación del ECO, estas personas se fueron a otros puntos de Capital donde el estacionamiento no es controlado. Sin embargo, desde hace menos de un mes, comenzaron a aparecer los cuidamotos en las zonas donde la Municipalidad de la Capital demarcó estacionamientos gratuitos para estos vehículos. Sin embargo, se trata de una nueva generación de "trapitos", según dijeron los cuidacoches que realizan esa tarea desde hace décadas. Desde el municipio dijeron que es casi imposible controlar esa actividad ilegal.



Entre las cuatro avenidas (Córdoba, Libertador, Rioja y Alem), hay al menos 9 sitios donde estas personas rotan de horario y lugar para no ser detectados por la Policía. Cuidan las motos que están en los boxes que demarcó la comuna. Pero cuidar vehículos a cambio de dinero en la vía pública está prohibido por ordenanza municipal. Estos cuidamotos no dan sus nombres y es difícil hablar con ellos, porque, según los tradicionales cuidacoches, son nuevos en el oficio y "no entienden los códigos". "Son muchachos más bien jóvenes que se metieron al centro y quieren sacar una fortuna en un día cuidando motos. Pero no saben que eso también lleva una responsabilidad", dijo José Luis Cerdera que es "trapito" desde hace más de 20 años y que desde que funciona el ECO se moviliza por las zonas aledañas.



DIARIO DE CUYO realizó un relevamiento entre los propietarios de las motos y de 15 consultados, 12 dijeron que prefieren darle 10 pesos a los cuidamotos antes de que se las roben. En general, lo que piden estas personas es al menos esta suma de dinero. "Si me dan monedas también las acepto. Aunque hay gente que ni siquiera te da las gracias", contó Angel Torres, que está por General Paz. "Soy de Los Berros y vengo todas las semanas. No tengo problemas con pagar para que me cuiden la moto", dijo Víctor Cortez. Mientras que Analía López aseguró que no les da plata porque es un lugar público. Pero que cada vez que deja la moto lo hace con miedo a que le hagan algo por no pagar.

Para no ser interceptados por la Policía, cambian de lugar y hasta de horario.

Desde la Municipalidad de la Capital dijeron estar al tanto de esta situación. "Es un fenómeno que comenzamos a ver en las últimas semanas. Puede ser porque en vacaciones hay menos personal del ECO en las calles. Son personas difíciles de detectar porque se movilizan. Nosotros enviamos a la Policía cuando vemos alguno. Creo que esto cambiará cuando sigamos reordenando las motos", dijo Darío Molina, al frente del ECO.



El funcionario aseguró que los cuidamotos irán disminuyendo de la zona del microcentro a medida de que continúen las demarcaciones de nuevos boxes para motos. Consultado por el rumor de la posibilidad del cobro oficial por estacionamiento de motos, dijo que "no se evalúa cobrar por esto. Lo que se viene este año es seguir creando espacios para sacar las motos de la vereda y nada más".

Cronología

Sin el SEO

2005

La Municipalidad de la Capital dejó sin efecto el contrato con el SEO. Fue entonces que los lavacoches comenzaron a hacerse cargo del estacionamiento.

Más controles

2006

La Municipalidad intensificó los controles de los lavacoches y buscaron endurecer las multas. Se prohibió estacionar en Ignacio de la Roza.

Zona liberada

2008

Los lavacoches se instalaron en Ignacio de la Roza entre Catamarca y Entre Ríos. Se anunció un nuevo sistema de estacionamiento controlado.

El ECO

2009

La Municipalidad de la Capital puso en funcionamiento el Estacionamiento Controlado y los lavacoches salieron del microcentro para ir a la periferia.