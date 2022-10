Cuando recuerda sus viajes por la vieja Ruta 12 no puede disimular la emoción. Sobre todo cuando cuenta que en esos paseos que hacía para pescar, siempre lo acompañaba su gran amigo Carlos Lescura, que falleció hace dos años. Y esa emoción aumenta y se une al orgullo cuando cuenta cómo lograron rehacer, hace 20 años, la placa de "los tres Julios" que homenajeaba a 3 obreros que habían muerto cuando esa histórica ruta se construyó. Ahora, muchos años después, Carlos Daroni contó que lograron recuperar la placa que había quedado olvidada en el cerro, cuando ese tramo de la Ruta 12 quedó inutilizada.



"Vengo de familia de pescadores y motoqueros. La Ruta 12 era como mi patio de juegos. Para mi amigo Carlos ese camino significaba lo mismo", dijo Daroni al comenzar a contar su historia y la de la placa, que a pesar de ser un pedazo de mármol, está llena de recuerdos e historia.



La Ruta 12 comenzó a construirse en 1927 y un año después, quedó inaugurada. En la construcción de esa vía que unía Calingasta con la Ciudad de San Juan, y que se hizo bajo la gobernación de Aldo Cantoni, murieron muchas personas, pues todo el trabajo se hacía de manera rudimentaria. Es por eso que en el camino había varias placas. Una de ellas es la que le dio nombre a un tramo del acceso que era popularmente conocido por los camioneros como la curva de "los tres Julios".



"Dicen que en ese lugar hubo tres personas que se llamaban Julio, que murieron cuando fueron a hacer una voladura del cerro. La placa tiene el nombre y el apellido de cada uno de ellos. Con mi amigo nos enteramos de esa historia muchos años después de que habíamos empezado nuestros viajes. Un camionero nos contó la historia y nunca habíamos visto la placa. Eso, a pesar de que estaba ubicada en una zona donde nosotros teníamos una parada obligada para tomar unos mates o compartir un trago", dijo Daroni con un poco de nostalgia y admitió que desde ese momento la placa se volvió una parte importante de sus viajes, porque siempre se sacaban fotos en el lugar y hasta contaban la historia de ella a cada persona que no la conocía.



Un día, en 2002, ellos hicieron sus tradicionales viajes de pesca. Sin embargo, cuando iban rumbo a Calingasta y se acercaban a la zona de "los tres Julios", notaron que el viento zonda que había en ese momento había causado un derrumbe del cerro. Y encontraron la placa rota. "En ese momento, nos miramos con mi amigo y sin dudarlo, dijimos 'la hagamos de vuelta'. Esa placa significaba mucho para nosotros y homenajeaba a tres personas que hicieron posibles nuestros viajes, pues construyeron la ruta", explicó Carlos y dijo que juntaron todos los pedacitos con el fin de reconstruirla para poder copiar lo que decía y que los guardaron en un hueco del cerro con el objetivo de recogerlos y traerlos a la Ciudad cuando emprendieran el viaje de vuelta.



"Seguimos el viaje, pescamos y cuando volvimos no encontramos nada de la placa. Nunca supimos qué pasó con los pedacitos que habíamos guardado y nos volvimos un poco tristes porque era como perder parte de nuestra historia. Con los días, recordé que tenía una foto que había sacado en un viaje anterior en la que quizás se leía la placa", dijo y recordó que esa foto la había sacado con una cámara que tenía rollo y que tuvo que revelar para poder encontrarla y cumplir el sueño de volver a hacerla.



DIFICULTADES Y MÁS ANÉCDOTAS

Ahí comenzó un duro momento. Es que la foto no era de buena de calidad. Recorrieron joyeros y relojeros de San Juan buscando con lupas, dentro de las fotos, las palabras de la placa y estuvieron meses haciendo eso, sin suerte. Cuando por segunda vez pensaron que no había forma de poder reconstruirla, Daroni tuvo una idea: ampliar la fotografía, con una fotocopia color. "Y ahí leímos la placa. Ese mismo día fuimos a un hombre que hace esos trabajos y al otro día ya teníamos la placa hecha", dijo sin poder disimular el orgullo que siente al contar ese momento de la historia.



A los días, fueron con el hijo de su amigo Carlos, que también se llama Carlos, y colocaron la placa. "La placa de los tres Julios fue puesta por los tres Carlos, otro dato curioso que tiene esta historia", agregó entre risas Daroni y comentó que siguieron con los viajes y que ese lugar siguió siendo parte de la parada obligada antes de cada día de pesca.



Con los años, la ruta desapareció por la construcción del dique Punta Negra y posteriormente con la obra de Caracoles. "Hace unos meses leí en DIARIO DE CUYO que iban a reconstruir la Ruta 12 con fines turísticos y ya sin mi amigo, me volví a acordar de la placa. Entonces, escribí un e-mail al EPSE -entidad que administra los diques en San Juan- para pedir que si la placa iba a molestar en la obra y podía ser dañada, me la devolvieran. Conté parte de la historia y lo que ese pedazo de mármol significa para mí y para la familia de mi amigo, que era como mi hermano. Tenía cero esperanzas de que me respondieran, pero un día, encontré en mi correo la noticia de que tenía que pasar por las oficinas del EPSE a buscar la placa que ya había sido retirada", contó Daroni y dijo que junto a Carlos, el hijo de su amigo, quien ayudó a poner la segunda placa, fueron a retirarla para poder custodiarla y tenerla hasta que la Ruta 12 vuelva a ser abierta nuevamente y pueda volver a ser puesta, pues es algo que pedirán.