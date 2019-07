La plaza olvidada. Los vecinos piden que les ayuden a revivir ese lugar que está totalmente destruido y lleno de basura y escombros.

Estructuras de hierro oxidadas, cadenas cortadas y algunos trozos de madera es lo único que queda de los juegos de esta plaza. Montículos enormes de escombros y ramas secas también forman parte del decorado de ese lugar, que tranquilamente podría utilizarse como escenario de una película bélica o de terror. Así luce la plaza del barrio Alvear, en Rawson, vecindario que está ubicado en las inmediaciones de Cenobia Bustos y calle Alvear. Los vecinos de ese lugar dicen que se sienten olvidados, porque desde hace años luchan para que ese espacio público que mide unos 500 metros, que limita con muchas casas y que es como si fuera el patio de ellas, sea arreglado para que los niños tengan dónde jugar. En el barrio, que está ubicado en los fondos de la Escuela Hogar Juan Manuel Estrada, viven unas 150 familias. Para consultar sobre este espacio, este medio intentó comunicarse con autoridades de la Municipalidad, pero no respondieron.



Caminar por ese espacio, que alguna vez fue verde, es una tarea difícil. Hay montículos de hojas secas, de residuos domiciliarios y de escombros en muchos rincones de este lugar. Los caminos de cemento que servían para recorrer de punta a punta ese espacio están destruidos en muchas partes, mientras que las cunetas son usadas como contenedores de basura. El lugar tiene 8 estructuras de hierro, en donde hubo columpios y toboganes. También hay un sector que fue, en su momento de esplendor, un arenero para que los chicos jugaran en los ratos libres.



Los vecinos dijeron que durante el día el único problema del lugar es la basura y la destrucción. Sin embargo, en las noches es otra la realidad. Es que esa plaza, que está en el corazón del barrio, es totalmente oscura, pues las únicas farolas que tiene están destruidas. Al igual que los bancos, que parece que fueron atacados con una bomba. "Cuando se hace de noche, cierro las ventanas de mi departamento porque es como si el fondo de mi casa estuviera abierto para cualquier persona", dijo Rosa Mercado, una de las vecinas. Mientras que otros comentaron que ya pidieron numerosas veces que los ayuden a mejorar ese espacio. "Por calle República del Líbano -entre Mendoza y Alvear- hay un callejón que conecta con esta plaza, por ahí entran camionetas a descargar basura", dijo otro de los vecinos.



Están indignados, porque dijeron sentirse dejados de lado. "Hay lugares que tienen plazas hermosas, llenas de árboles y juegos para los niños, y a nosotros no nos dan ni una mínima ayuda", dijo Jorge Carbajal, otra persona que vive en el barrio, mientras que Margarita Álvarez, otra vecina, dijo que "además de la basura este lugar está lleno de pozos, donde alguna vez estuvieron los pozos negros. Desde la Municipalidad nos dijeron que a ellos no les corresponde arreglar este lugar, pero no entendemos por qué".