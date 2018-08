Otros mimos. En la provincia hay hoteles para perros y hasta una empresa que trabaja como remís para mascotas.

Desde hace algunos años, las mascotas son consideradas en muchas casas como un integrante más de la familia. Es por esto, que sus dueños ponen mucha atención, cuidados y les dan grandes mimos a los animales domésticos. Además de la atención veterinaria, las mascotas pasan horas en la peluquería, aprenden buenos modales con profesores y hasta pueden quedarse en hoteles especiales, cuando sus amos se van de vacaciones. Eso no es todo, ahora en San Juan hay una obra social prepaga que ofrece cobertura médica para perros, gatos, aves y hasta conejos. Este tipo de servicios ya se brinda en varios puntos del país y en la provincia va ganando adeptos.



"Me gustan mucho los animales y vi que hay un cambio de cultura con las mascotas en las casas. Siempre escuchaba que la gente decía "debería haber una obra social para mascotas" y eso me inspiró. Lo empezamos a armar y resultó ser una buena idea. Las personas se entusiasman mucho y al no ser tan costoso se cumplen las consultas y vacunas de los animales, que son fundamentales", dijo María Laura Castilla, la fundadora de este proyecto.



Castilla comentó que esta idea que comenzó como una pasión hoy tiene afiliados de casi todos los departamentos. Es que, la obra social cubre vacunas, consultas y urgencias. Incluso hay promociones para incluir los análisis clínicos para las mascotas. Las tarifas van desde los $150 hasta los $350, dependiendo del animal.



La obra social trabaja con un veterinario de cabecera y con varias clínicas de los diferentes departamentos. "Trabajamos con reintegro, también. Es decir, que el afiliado puede seguir atendiéndose con su veterinario de cabecera y luego se le devuelve el dinero, mediante la presentación de una factura", agregó y dijo que reciben muchísimas consultas a través de las redes sociales.