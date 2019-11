Atípico. Este año la primavera se presenta con vientos más frecuentes e intensos que lo habitual.

La primavera ya no es la de antes. A la inestabilidad en cuanto a las temperaturas que este año provoca jornadas muy calurosas y otras bastantes frías, se sumó un nuevo factor: el viento. Germán Poblete, climatólogo, sostuvo que la estación se presenta más ventosa de lo usual tanto por la cantidad de días con vientos como por la fuerte intensidad de los mismos. Agregó que cuando el viento no supera los 20 kilómetros por hora como velocidad máxima se considera brisa, cuando es de menos de 27 se trata de un viento leve, y cuando supera esta velocidad ya se trata de viento intenso.



El especialista dijo que lo más atípico con respecto a los vientos en esta estación comenzó a registrarse desde el mes pasado. Explicó que lo usual es que en octubre haya varios días con vientos, pero que no superan los 25 kilómetros por hora. En esta ocasión hubo 12 días con vientos que superaron los 27 kilómetros por hora y que llegaron hasta a los 45. El 1 de octubre sopló viento con una velocidad máxima de 30,6; el 3, de 37; los días 4, 11, 12, de 29; el 13, de 41; el 14, de 27; el 20, de 30,6; el 22, de 45,1; el 28, de 30,8; el 29, de 27,4; y el 30, de 38,6 kilómetros por hora. Y en lo que va de noviembre, ya hubo 5 días con vientos de más de 27 kilómetros por hora. El 1 de este mes, el viento alcanzó una velocidad de 30,6; el 2, de 37; el 4, de 27; el 5, de 38,6 y el 7, de 37. En cuanto a la continuidad de este fenómeno, Poblete dijo que seguirá igual que la inestabilidad de la primavera. "En general todas las primaveras de San Juan son inestables pero este año lo está todavía más, más ventosa. Eso es en razón de que se está produciendo un intercambio de masas que estuvieron dominando durante el invierno, que son de origen subpolar, por masas de aire tropicales. Esto genera gradientes (diferencia) de presión y densidad que contribuyen a que el aire se ponga en movimiento y es por eso en general que la primavera está muy ventosa", dijo Poblete.



Si bien este fenómeno de mayor ventosidad en primavera provoca molestias, especialmente en las personas alérgicas, aún no ha generado daños en la agricultura. Arturo Pechuán, ingeniero agrónomo del INTA, dijo que no llevan una estadística sobre la cantidad promedio de vientos, pero que este año se percibe una mayor prevalencia e intensidad. "Hay más vientos fuertes, pero hasta ahora no causaron daños en las plantaciones porque los frutales ya superaron la floración y comenzaron a cuajar. De todos modos, esta ventosidad puede llegar a provocar daño en vides tardías, pero eso se verá más adelante", dijo Pechuán.

Una semana calurosa

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional se vienen días sucesivos de mucho calor. El pronóstico indica para hoy una mínima de 17 grados y una máxima de 35. Para mañana, una mínima de 17 y una máxima de 36. El martes la mínima será de 17 y la máxima de 35; el miércoles será de 16 la mínima y de 31 la máxima. En tanto que para el jueves se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 32; y para el viernes 16 de mínima y 31 de máxima. Todos los días estarán soleados.