La Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación se expidió sobre el conflicto laboral entre Salud Pública y el Sindicato Médico. La entidad nacional fijó pautas para que los médicos puedan ejercer el derecho a realizar medidas de acción directa ante sus reclamos, pero, a la vez, que se garantice "un mayor número de personal para dar una respuesta adecuada" ante la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus que atraviesa la provincia y el país. Según indicó el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, la Comisión estableció un plazo de cinco días de preaviso ante una medida de fuerza, para que las partes acuerden cómo darán cumplimiento a la medida nacional, por lo que el paro anunciado para hoy, no cuenta con dicho preaviso, ya que la resolución de la entidad nacional recién fue notificada ayer a las partes, incluido el organismo laboral local. Por eso, Oribe fijó para hoy a las 8.30 una audiencia entre Salud Pública y el gremio, en busca de que los sectores se pongan de acuerdo en la manera de atender los servicios esenciales en el marco de la pandemia. Como el paro de hoy no cuenta con el anuncio establecido por la comisión nacional, puede ser declarado ilegal si se lleva adelante. No obstante, el Sindicato Médico ratificó ayer, a través de redes sociales, que realizará la medida. Un punto clave de esta última movida es que, si el paro es declarado ilegal, en la cartera sanitaria estarán en condiciones de descontar el día a aquellos profesionales que no asistan a sus puestos de trabajo por acatar la medida de fuerza. Se trata de una decisión que desde el Ministerio confirmaron que se aplicará hoy, indicaron fuentes oficiales. El próximo paro anunciado es para el 15.