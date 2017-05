En su casa. Ya lista para celebrar los 40 años y desde su casa la mujer contó cómo conoció a la mutual. Su hijo también es socio.

Susana Navas es socia del Centro Mutual Rh negativo hace 40 años. Es una de las primeras socias que tuvo la institución y dijo que siempre que conoce a alguien que tiene su mismo factor sanguíneo y no forma parte de la mutual, la invita. ‘La gente tiene miedo porque piensa que va a donar un millón de veces sangre, pero eso es un mito. Hay personas que están desde hace muchos años y nunca tuvieron que ser donantes‘, dijo la mujer y contó que ese no es su caso. De hecho ya ni recuerda cuántas veces fue donante. ‘Hasta me premiaron una vez por la cantidad de veces que di sangre‘, dijo entre risas.



Susana ingresó a la mutual cuando la institución era pequeña. De hecho es la socia número 47. Recuerda que con su primer embarazo estaba muy temerosa y su médico le contó que había un grupo que se había reunido para ayudar a los Rh negativo. Los contactó y desde mayo de 1977 se sumó. ‘Ahora tengo 64 años y ya no puedo donar, pero a lo largo de los años fui varias veces. Siempre me tenían en cuenta para los nacimientos. Es como que me reservaba para eso, porque siempre tuve buena salud. Nunca dije que no cuando fue mi turno de donar‘, dijo y contó que su hijo también es socio, desde que nació y que dio sangre en no más de dos oportunidades.



Además de ser una de las socias más reconocidas por la cantidad de veces que fue donante, Susana Navas fue integrante de la comisión directiva de la mutual. ‘Cuando uno ingresa a la mutual se da cuenta lo importante que es ayudar. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar sangre. Conozco a gente que se desespera por donaciones y si estuvieran dentro de la mutual todo sería más fácil. Sólo hay que llamar y la vida se soluciona en un instante‘, dijo e invitó a que la gente se asocie.