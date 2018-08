Por la ciudad. La columna de caballos atravesó las calles de la ciudad y hubo gente que, a pesar del mal tiempo, salió para ver pasar la Cabalgata de la Fe, que estuvo encabezada por el gobernador Sergio Uñac.

A las 11 era la convocatoria, pero los jinetes comenzaron a llegar más tarde. Es que el fuerte viento Sur, con mucho polvo en el ambiente, que sopló ayer, hizo que la partida de la travesía no fuese como se esperaba. Aun así, los gauchos no bajaron los brazos y lejos de suspender la actividad, que esperaban ansiosos desde abril, se llevó a cabo. Y si bien en el lanzamiento de la primera jornada de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa hubo la mitad de participantes que en ediciones anteriores (unos 1.000 jinetes), fue positivo porque ni el mal tiempo los detuvo. Así partieron una vez más desde la puerta de la Municipalidad de la Capital hacia Caucete. Se espera que hoy pasado, el mediodía, unos 4.000 jinetes lleguen a la Difunta Correa.



Sobre una alfombra de hojas, los inquietos caballos se movilizaban por avenida Central, antes de la partida. No hubo muchos niños ni gente para aplaudir la salida de la columna. El mal tiempo incluso hizo que suspendieran otras actividades en la provincia, como una feria productiva.

Postal tradicional. Como todos los años, los jinetes pasan bajo el puente de la Circunvalación, que está en Santa Lucía. Este año se vio menos caballos que otros años.

Con música. Ni el viento detuvo a los niños pocitanos que deleitaron a la gente con sus bombos.

Campaña. Los gauchos locales se sumaron a la campaña para hacer que la gente done sus órganos.



De igual modo, los jinetes estaban ansiosos porque al fin pudo largar la travesía más esperada. En marzo pasado tuvo que ser suspendida por una epidemia de influenza equina. Así fue que ayer, familias enteras llegaron en sus carros para realizar la primera parte de la cabalgata.

A pesar de las ráfagas de viento frío y la tierra que había en el ambiente, los jinetes avanzaron tranquilos por las calles de la ciudad, rumbo a Santa Lucía. Allí realizaron la tradicional parada por la Casa del Gaucho donde esta vez hubo algunas inauguraciones de obras. Luego siguieron hacia Caucete.

La idea para esta edición fue que todo fuera más temprano por el frío. Es que tradicionalmente esta cabalgata se realiza en marzo o abril. Pero ayer la mala jugada la hizo el viento. Los gauchos contaron que tuvieron cabalgatas donde avanzaron hasta con lluvia. Es por eso que esta vez ni se les ocurrió hablar de suspensión. En medio de toda la emoción de la partida, los jinetes expectantes recibieron una buena noticia. El presidente de la Federación Gaucha de San Juan, anunció que se acababa de registrar legalmente a la Cabalgata de la Fe como una actividad que organiza cada año la Federación. Festejando este logro, se comenzó a vivir la 29na edición de esta travesía a la Difunta.

Cura Brochero



Se aprovechó el acto de partida de la cabalgata para entronizar la imagen de San Gabriel Cura Brochero en la Iglesia La Merced. Fue un regalo que se hizo desde el templo de 9 de Julio.



De pasada



Como es tradición, los gauchos que partieron rumbo a Caucete, pasaron por la puerta de la Casa del Gaucho en Santa Lucía. Allí quedó inaugurada una serie de obras para mejorar el lugar.



El apoyo



Bomberos, efectivos de la Policía y varias ambulancias partieron junto a la columna de jinetes para evitar cualquier tipo de inconveniente. También estuvieron los monitores urbanos de la Municipalidad de la Capital.