Tras el reclamo de un aumento salarial, entre otros puntos, no hubo resultados en la primera audiencia de conciliación entre el Sindicato Médico y el Ministerio de Salud Pública. Por eso, la Subsecretaría de Trabajo, que conduce Jorge Oribe, dictó la conciliación obligatoria, por lo que los representantes de ambos sectores volverán a verse las caras el 6 de noviembre. Así, el gremio no podrá llevar adelante las medidas de fuerza que había anticipado para el lunes, entre las que se encontraba la retención de servicios y el paro de sellos, al igual que la huelga prevista para el 3, 11 y 12 de noviembre, ya que la resolución del organismo laboral conlleva una intimación a frenar toda acción sindical mientras dure el periodo de conciliación, el que, después de la reunión del 6 de noviembre, se puede extender por 10 días hábiles más.

Pese a que no hubo acuerdo, las partes se mostraron conciliadoras y coincidieron en que la reunión fue cordial y que primó el diálogo. Así lo indicó el secretario Administrativo Financiero de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, que acudió a la cita en lugar de la ministra Alejandra Venerando, quien se encuentra aislada por ser contacto estrecho de una persona con coronavirus en la repartición. También lo afirmó el secretario General del sindicato, Daniel Sanna, quien, tras el encuentro, bajó el tono de la discusión y se mostró predispuesto a llegar a un acuerdo al manifestar que "existió el buen diálogo y esperemos llegar a buen puerto en el marco de las negociaciones". La posición de Sanna representa un cambio de postura respecto al duro comunicado que emitieron luego de haber hecho la presentación en la Subsecretaría de Trabajo. En el escrito, el gremio había indicado que "no hay diálogo con Venerando" ni respuesta a los pedidos realizados. Por eso, señalaron que debieron "recurrir al plan de acción sindical", con medidas de fuerza como la retención de servicios en las tres primeras horas de 26, con la sola atención de pacientes graves, y la no asistencia a los lugares de trabajo para el 3, 11 y 12 de noviembre.

En el Ejecutivo había llamado la atención las medidas anunciadas por el sindicato, ya que se produjo en medio del avance de la pandemia y la confirmación de la circulación viral en San Juan. Además, en el Gobierno entienden que hubo gestos hacia el personal de salud que viene luchando contra el coronavirus, el cual se ha visto beneficiado, como el resto de los estatales, con el descongelamiento salarial y, en su caso, un adicional que salió de las arcas de la provincia (Ver recuadro). Desde Salud Pública indicaron que siempre existió el diálogo con el sindicato y que en la gestión uñaquista se les ha dado respuesta a reclamos históricos, como reconocimientos a los trabajadores de áreas críticas, la mejora del adicional por zona y el reparto del recupero de costos de la atención a pacientes con obra social. Puntos que Sanna reconoció al indicar que "parcialmente se nos fueron dando algunas respuestas".

El reclamo actual del sindicato se centró en una "actualización salarial de un 35 por ciento al sueldo básico, recategorización, corregir el cálculo de las bonificaciones, reconocimiento a servicios no comprendidos en áreas críticas, la actualización de planteles médicos y certificación de los Elementos de Protección Personal (EPP)". Incluso, en este último punto, el titular del gremio reconoció que "es algo que se está por resolver", gracias al diálogo que ha mantenido con las autoridades de Salud Pública. Para el resto de los pedidos, "esperamos tener alguna respuesta para la reunión dentro de dos semanas", dijo Sanna.



Conciliación

La Subsecretaría de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria debido a que la salud se trata "de un servicio esencial que obliga a su prestación de manera ininterrumpida". Así, se intimó al sindicato a no tomar "medidas de acción directas y/o indirectas".



Denuncia

El Sindicato Médico había denunciado ante la Subsecretaría de Trabajo una serie de "incumplimiento laborales" y había anunciado un plan de lucha desde el lunes. Con la conciliación, la nueva reunión está programada para el 6 de noviembre a las 9,30.

Aumento salarial

Con el salario de este mes, los trabajadores del Estado, incluidos el personal de la salud, cobrarán con un aumento del 13,5 por ciento, el cual había sido acordado en paritaria y la mesa salarial de marzo de este año. La medida fue anunciada por Uñac en septiembre, al confirmar que para este mes se descongelaría el freno de los incrementos que se había dispuesto por el avance de la pandemia. No fue el único beneficio para los trabajadores de la salud. Para aquellos que vienen cumpliendo funciones en las áreas críticas de Covid-19, han cobrado cuatro cuotas de 5 mil pesos cada una de Nación, más una de la gestión uñaquista por el mismo monto. Por otro lado, el Gobierno extendió el beneficio para al resto de los empleados de la salud, que percibió tres cuotas de 5 mil pesos cada una.