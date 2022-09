Ayer quedó oficialmente inaugurada en la provincia la Red de Abordaje Integral para la Prevención del Suicidio, tras los sucesivos casos que se registraron en los últimos días y que obligaron al Estado a convocar a todos los sectores para trabajar en la prevención de esta problemática. Y fue desde el propio Gobierno que surgió una de las propuestas a tener en cuenta. El gobernador, Sergio Uñac, le sugirió a la Corte de Justicia la creación de un sistema que alerte sobre las búsquedas que se realicen en Internet relacionadas al suicidio, de modo que se puede actuar de manera preventiva. Como esta, fueron varias las propuestas que surgieron de las 38 instituciones y organismos públicos y privados que integran esta red de trabajo.

'Esta convocatoria tiene como efecto llamarnos la atención, conocer las causas y proponer soluciones', dijo Uñac durante el lanzamiento de la nueva red contra el suicidio. 'Si vos gugleás sobre un tema, después te empiezan a llegar noticias relacionadas a esa búsqueda. La tarea para quienes somos parte del Estado es buscar la manera de que cuando alguien investigue sobre temas peligrosos, los buscadores alerten a los organismos públicos y privados acerca de esta situación para que actúen preventivamente. Le sugiero a la Corte de Justicia que busque la manera de implementar este mecanismo', sostuvo el primer mandatario.

Uñac agregó que esta medida no se trata de suprimir contenidos ni de aplicar filtros, sino sólo de la interacción entre los buscadores de Internet y las instituciones.

Por su parte, el presidente de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, propuso el compromiso de la Corte de que cada vez que en un 'proceso judicial se visualice' en los menores riesgo suicida o alguna otra problemática que ponga su vida en peligro, se comunicará con los especialistas para que intervengan preventivamente.

En tanto que el Fiscal General, Eduardo Quattropani, dijo que ya se comenzó a trabajar de manera articulada con Salud Pública, Desarrollo Humano y la Secretaría de Seguridad en el programa 'San Juan te busca', destinado a la búsqueda de personas desaparecidas. Dijo que cuando se trata de un menor o un joven, luego de encontrarlo se activan los dispositivos de las instituciones mencionadas para indagar sobre su situación personal y vulnerabilidad. Además, agregó que también se está trabajando en un nuevo programa con el Ministerio de Educación y que se llama 'Mi ángel guardián', que busca la reinserción escolar efectiva y con las condiciones necesarias para los chicos víctimas de abuso y demás situaciones que atentan contra su integridad y salud física y mental.

En esta Red de Abordaje Integral de Prevención del Suicidio también participan los adolescentes. Y fueron ellos los que se llevaron los aplausos de los demás participantes tras tomar la palabra. El primero en hablar fue Álvaro Roldán, alumno de la Escuela Normal Sarmiento, quien sostuvo que 'los jóvenes no confiamos en el Estado ni en los gabinetes técnicos. No quieren que seamos violentos, pero desde el Estado predican la violencia peleándose con los que piensan diferente. Y yo hace seis años que voy a la Normal Sarmiento y recién este año me enteré que hay una psicóloga en la escuela. Creo que falta coherencia entre lo que dicen y hacen los adultos', sostuvo el alumno.

También agregó, como sugerencia, que se aplique la ESI 'como se debe' en las escuelas y desde la primaria. Sostuvo que los estudiantes la 'necesitan y quieren' y que son los padres los que se oponen.

Por su parte, Javier Castro, de la Escuela 12 de Agosto, sugirió que es necesario capacitar a los padres en cuanto a cómo relacionarse con los hijos. 'Nuestros padres fueron criados de una manera muy distinta y a veces están desorientados y terminan por no comprendernos. No los culpamos de nada porque hacen lo que pueden, por eso es necesario que también sean contenidos. También espero que esta Red realmente funcione para que las vidas que se perdieron no hayan sido en vano', sostuvo el estudiante.

TRES PREGUNTAS

Mariana Moreno - Directora Nacional de Salud Mental

Ayer llegó a San Juan Mariana Moreno, a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, para participar del lanzamiento de la Red de Abordaje Integral para Prevención del Suicidio, y tras recorrer otras provincias afectadas por esta problemática. Dijo que es fundamental incluir a los jóvenes en las políticas de prevención que surjan del trabajo multisectorial.

1-¿Cómo se está trabajando la prevención en las demás provincias afectadas por un alto índice de suicidios?

-En las demás provincias también se está desarrollando un trabajo multisectorial, con diferentes organismos e instituciones públicas y privadas, y la participación de toda la sociedad. Creo que la manera más efectiva de prevenir este flagelo es uniéndonos en propuestas y acciones. Y desde la Nación estamos apoyando todo este accionar de las provincias.

2-¿En las demás provincias también se incluyó a los jóvenes en este trabajo multisectorial?

-Sí, pero son jóvenes que forman parte de distintos organismos. Lo destacable en San Juan es que los que participan son totalmente independientes. Es fundamental incluir a los chicos en las políticas de prevención, porque nadie mejor que ellos conoce lo que sienten y necesitan. Si nosotros como adultos no somos capaces de entender este mensaje, estamos en problemas.

3-¿Qué medida preventiva considera importante incluir en esta lucha?

-Crear un registro de situaciones, que no sólo se registre el evento trágico, sino también cuestiones previas como son las autolesiones. Los chicos que se lastiman no necesariamente tienen un deseo de quitarse la vida, muchas veces lo hacen porque nos están queriendo decir que están mal y que necesitan ayuda. A eso hay que estar atentos para actuar a tiempo.