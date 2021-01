Reunión. El Gobernador encabezó su primera reunión de gabinete con su equipo de funcionarios luego de haberse recuperado del contagio del Covid-19.

En su primer día de actividad, luego de haberse contagiado de Covid-19, el gobernador Sergio Uñac dijo ayer en conferencia de prensa que no está previsto restringir actividades luego del decreto del Gobierno nacional. "Vamos a continuar como lo veníamos haciendo, pero depende de todos los sanjuaninos el camino a seguir, respetando los protocolos", sostuvo, ratificando lo expresado en una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO. Y sobre los jóvenes, a quienes algunos sectores responsabilizan por la escalada de contagios, manifestó que "puede haber malos ejemplos de gente de cualquier edad que vulnere alguna norma en particular, en San Juan hay 250 mil jóvenes y no los tenemos que señalar, debemos aconsejarlos y acompañarlos, ni a ellos ni a otros sector de la sociedad".

Luego de participar en una reunión de gabinete con su equipo de colaboradores, el Gobernador habló de cómo pasó su etapa de contagio y posterior recuperación y realizó una especie de balance de su gestión. Sobre la posibilidad de que se vayan a restringir actividades por la ola de nuevos casos que hay en el país, el mandatario las descartó, al menos por ahora. "La vocación del Gobierno, de este gobernador, de su equipo de trabajo y, me consta, de todos los sanjuaninos, es seguir manteniendo las mismas actividades, vamos a seguir así. Ha habido reuniones con cada uno de los sectores y les expresé que queremos seguir manteniendo un equilibro entre la salud y lo económico". La preocupación en el equipo oficial es mantener la actividad económica en San Juan, que tanto costó recuperar el año pasado.

Y en particular se refirió a la decisión de defender a los jóvenes de algunas acusaciones en las que, por sus actitudes, podrían estar fogoneando la aparición de nuevos casos de coronavirus. "Últimamente se hizo foco en eso, pueden tener algo que ver en la generación de los contagios, pero no son la causa. Todos nos tenemos que cuidar, ese es el mensaje de equilibro, de podernos cuidar sin señalarnos, que nos permitan mantener lo sanitario y lo económico, como lo venimos haciendo", reflexionó.

También aconsejó a los sanjuaninos en medio de la pandemia. "No hay que subestimar el contagio y si les recomiendan que se contagien, no lo hagan", expresó el mandatario provincial.