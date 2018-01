La capacitación. Hasta el momento el grupo se reúne para tomar clases teóricas. En los próximos encuentros empezarán a practicar las técnicas artísticas con las que luego diseñarán el mural.

No tienen conocimientos previos de cómo se hace un mural. No saben cómo trabajar en arcilla o con mosaicos, y nunca hicieron bocetos para una pintura. Sin embargo todos tienen el mismo objetivo y el mismo amor por Chimbas. Ellos son unos 30 vecinos de la Costanera que están siendo capacitados para intervenir artísticamente ese espacio. "Es una oportunidad única. Porque además de aprender distintas técnicas para pintar y mejorar la Costanera podremos tener ese conocimiento para una salida laboral", dijo una de las vecinas que está expectante por ver a la Costanera de una manera diferente. Todo esto, en el marco de un proyecto que tiene la Municipalidad de Chimbas para embellecer varios metros de este espacio.



Desde la Municipalidad de Chimbas explicaron que ellos hicieron una convocatoria de voluntarios para pintar la Consterna. Estas personas comenzaron a ser capacitadas para que puedan darle color a este espacio tan significativo, y a la vez olvidado, del departamento.



"Con la gente de Turismo empezamos este proyecto que tiene dos etapas y busca que la comunidad del departamento se sienta parte. Ellos, por una parte deberán diseñar el boceto de las intervenciones", dijo Carolina Fernández, de Cultura de Chimbas, y comentó que el mural se hará a lo largo de un kilómetro de la Costanera. Para realizar todo este proyecto es que se convocó a gente del departamento, y la convocatoria fue un éxito. Es que hay unas 30 personas que aprenderán dibujo, mosaiquismo, trabajo en arcilla y otras técnicas que servirán para que el mural sea una verdadera obra de arte. "No haremos un pintura y nada más. Vamos a hacer un mural que va a sorprender a todos", dijo Delia Segovia, otras de las vecinas que será parte de esta obra. Mientras que algunas otras personas que participan de esta capacitación se mostraron orgullosas de ser parte del proyecto.



Este grupo de voluntarios está compuesto por mujeres mayores y chicos jóvenes. Es que la idea es que haya mucha diversidad de edades para poder plasmar la identidad del departamento. "Además, esto servirá para que algunos despierten su faceta artística y puedan luego seguir capacitándose para tener una salida laboral como artesanos", dijo la funcionaria del municipio y resaltó que aún hay cupos para que se sumen más voluntarios.



- Los talleres

Los talleres son gratuitos y se dictan los sábados de 9 a 13, en el Centro de Jubilados, Pensionados y Jóvenes con experiencia que está ubicado en calle Malvinas Argentinas y Valle Fértil (junto a la Policía Montada). La convocatoria está abierta a todos los chimberos mayores de 15 años.