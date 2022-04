Zonda se prepara para celebrar Pascuas de una manera diferente y con una actividad que combinará religión y turismo. Se pondrá en escena la Misa Criolla, interpretada por artistas sanjuaninos y al pie de las Sierras Azules. Esta propuesta municipal se llevará a cabo el Sábado Santo, 16 de abril, con entrada gratuita.

Gastón Martínez, director de Turismo de Zonda, dijo que esta iniciativa surgió luego de que se supo que el ascenso a las Sierras Azules, organizado por la Iglesia, esta vez se realizará el Viernes Santo y no el Sábado Santo como era tradición (ver aparte). "Quisimos aprovechar el sábado para organizar una actividad acorde a la fecha y atractiva para los turistas. Optamos por la realización de la Misa Criolla con acento local. Contratamos a una productora del departamento, para que se encargara de poner en escena esta obra musical conocida en el mundo entero", dijo el funcionario.

Unos 50 artistas sanjuaninos, entre músicos y cantantes, participarán en la interpretación de la Misa Criolla. Entre ellos Giselle Aldeco, Ana Belén Toledo, Adolfo Vidable y Gabriel Arce, que subirán al escenario a las 22, cuando comience el espectáculo.

Pero habrá actividades previas que arrancarán desde el mediodía también a los pies de las Sierras Azules. Desde esa hora se habilitará un serie de stands con venta de comidas rápidas y regionales. A esto se sumará una Feria de Artesanos y de Emprendedores Sociales. "Queremos que la gente disfrute de una linda jornada en familia con diferentes opciones para pasarla bien. Es por eso que también hemos apostado a la seguridad, para que no hayan contratiempos", dijo Martínez.

Habrá presencia policial permanente en las Sierras Azules, mientras duren las actividades. Los uniformados controlarán que no haya ingreso ni ingesta de bebidas alcohólicas. También se instalará un puesto de hidratación y uno sanitario con un médico, un enfermero y una ambulancia. Quienes asistan a este evento podrán llevar mesas y sillas para disfrutar cómodamente del espectáculo.

El regreso del ascenso a las Sierras Azules

Tras dos años de suspensión debido a la pandemia, este año se realizará el tradicional ascenso a las Sierras Azules, en Semana Santa, pero con algunas variantes. Esta vez será el Viernes Santo, 15 de abril, y no el Sábado Santo como era costumbre. El cambio se debe a que se propone "acompañar a Jesús" en su camino doloroso para pedir por la paz. Como este día no se celebra misa, los promesantes participarán de la ceremonia de la Adoración de la Cruz cuando lleguen a la cima, con la presencia de los sacerdotes de la Parroquia Sagrada Familia de Zonda (aún no está confirmada la participación de los obispos).

La concentración al pie del cerro será a las 18 para comenzar el ascenso una hora después. Se les pide a los participantes llevar al menos dos litros de agua, alimentos livianos para el camino, ropa de abrigo para la noche, zapatillas, ropa cómoda y una linterna. Al terminar el descenso, se les dará a los participantes una infusión caliente con semitas caseras.

Agenda de actividades de monseñor Lozano para Semana Santa

Durante la Semana Santa, monseñor Jorge Lozano encabezará varias actividades que arrancarán a partir de mañana cuando celebre baustismos y bendiga ramos en los asentamientos La Paz y Pellegrini, en La Bebida, Rivadavia. También celebrará la Misa de Ramos, en la Catedral, a las 20. Lo mismo hará el próximo Domingo de Ramos, en esta misma iglesia, pero a las 11. El Lunes Santo celebrará misa en la Catedral, a las 20; mientras que el Martes Santo lo hará en el Seminario, a las 20. El Miércoles Santo encabezará la Misa Crismal, con la presencia de todos los sacerdotes de la provincia, en la Catedral, a las 20. Y el Jueves Santo hará la celebración de lavatorio de los pies en el Servicio Penitenciario. El Viernes Santo estará en San Expedito, Bermejo, donde realizará la Celebración de la Pasión a las 15. Cerrará las actividades el Sábado Santo a las 21, con la Vigilia Pascual en la Catedral.