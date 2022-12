Conocen la Casa de Sarmiento como si fuera su propio hogar. Es que a lo largo del año participaron de diferentes actividades en los distintos rincones de este museo. Ellos son los alumnos de 4 escuelas de educación especial que participaron del proyecto Desarchivamos entre Todos, que tiene el objetivo de incluir y enseñar parte de la historia de Sarmiento, y que ayer expusieron todos los trabajos que realizaron dentro de la casa del Maestro de América. Los alumnos hicieron a lo largo del año desde transcripciones de documentos históricos hasta adobes.

A lo largo de 2022, unos 60 alumnos de las escuelas Luis Braille, José Terry, Merceditas de San Martín y Múltiple de Ullum fueron parte de un gran viaje en el tiempo. Esta experiencia, que hasta los llevó a que fabricaran tintas para escribir con pluma, fue expuesta ayer en las diferentes habitaciones de la Casa de Sarmiento. Con esta muestra se dio cierre a este programa inédito para el museo que busca estar en contacto con diferentes grupos de la comunidad.

Con plumas. Como lo hizo Domingo Faustino Sarmiento, los chicos escribieron con plumas y tintas naturales que ellos mismos fabricaron en los talleres.

En la biblioteca, sobre una enorme mesa de madera que forma parte de los tesoros del museo, los alumnos mostraron parte de los trabajos que hicieron durante el año. Acompañados por el personal de la Casa de Sarmiento y por los docentes de las escuelas, comentaron que usaron esponjas de acero y té para hacer tinta y hasta invitaron a los presentes a que pudieran dejar escritos mensajes. Esto, para que todos comprobaran la calidad de las tintas que ellos mismos hicieron y pusieron en los tinteros.

En otro de los cuartos, cerca de donde estaba la cocina de Doña Paula, expusieron la transcripción que hicieron de algunos documentos históricos. Contaron que se trata de documentos en los que relataron las primeras remodelaciones que le hicieron a la casa original. Estos documentos fueron pasados al braille, escritos con pictogramas y hasta redactados con letra imprenta mayúscula para que pudieran ser leídos por todas las personas que visitaron la casa.

En el patio del hogar del Maestro de América, los adobes que fabricaron con el objetivo de comprender cómo ese museo fue levantado, llamaron la atención de todos los visitantes que había en el lugar. "Esta parte del taller fue una de las que más me gustó. Al principio me daba impresión pisar el barro con mis pies porque estaba frío y su textura no me gustaba, pero después hice adobe y me encantó", dijo Nicolás Chirino, que tiene 16 años y es alumno de la escuela Braille. Al igual que él, los estudiantes de otras escuelas comentaron durante la exposición que las etapas del taller que más les gustaron fueron la creación de los adobes (algunos hasta dejaron sus huellas en ellos) y la fabricación de las tintas.

Talleres que invitaron a conocer parte de la historia de Sarmiento

Por primera vez el Archivo de la Casa Natal de Sarmiento abrió sus puertas a la comunidad. Lo hizo con los alumnos de 4 escuelas de educación especial. Durante todo el 2022 hicieron talleres en los que realizaron diferente actividades.

Además de la fabricación de los adobes y las tintas, los estudiantes aprendieron a hacer guardas (como si fueran sobres de papel) para poder conservar los documentos históricos, jugaron por momentos a ser los encargados del archivo y vieron de cerca cómo se hace la conservación y custodia de los documentos. Además, en esta experiencia los alumnos pudieron realizar el llenado de una ficha de descripción documental de una carta escrita por Domingo Faustino Sarmiento cuando fue Presidente.