Servicio. En todas las escuelas de la provincia donde se votó hubo cuartos oscuros inclusivos, destinados a las personas con discapacidad que asistieron a votar.

Pese a que las autoridades de mesa en todas las escuelas estaban disponibles para acompañar y asistir en la votación a las personas con discapacidad en el cuarto inclusivo, no tuvieron ningún tipo de intervención. Esto se debió a que las personas en sillas de ruedas, no videntes y con otro tipo de limitaciones fueron acompañadas por algún amigo o familiar a votar. Y porque pudieron ingresar al cuarto oscuro con sus acompañantes. "Hasta el momento, las personas con discapacidad que llegaron a votar venían acompañadas y no necesitaron de mi ayuda. De igual modo les ofrezco mi asistencia porque ese es mi deber", dijo Mónica García, presidente de mesa en la Escuela Enrique Mosconi Primaria.



Hace 14 años que Darío Herrera perdió la visión por completo. Pese a esto, nunca dejó de participar en una elección. Siempre lo hace acompañado por su esposa, con la que ingresa al cuarto oscuro inclusivo. "Nunca me hicieron problema para ingresar a votar con mi esposa. Prefiero que me acompañe ella antes que algún desconocido. Lo bueno es que siempre nos tratan con mucho respeto a los discapacitados", dijo Herrera.



Además de la accesibilidad de los cuartos inclusivos, en las escuelas donde se votó también reinaron el respeto y la solidaridad. En la Escuela Alas Argentinas llegó a votar Margarita Ochoa, de 70 años y que utiliza un andador para poder trasladarse. No tuvo necesidad de hacer fila para ingresar al cuarto oscuro. Las 10 personas que estaban delante suyo le cedieron voluntariamente su lugar para votar sin tener que esperar.



En todas las escuelas se identificó los cuartos oscuros inclusivos con cartelería y folletos alusivos para que fueran ubicados.

Con los hijos al cuarto oscuro

En algunas escuelas de la provincia donde ayer se votó se le permitió a los votantes ingresar al cuarto oscuro en compañía de sus hijos pequeños. En la Escuela Enrique Mosconi Primaria, en Rivadavia, hubo varios de estos casos.

A votar en familia

Como en elecciones anteriores, varias personas concurrieron a votar acompañadas por sus familias. Muchas de ellas lo hicieron bien temprano para luego aprovechar el domingo para realizar un picnic tras cumplir con su deber cívico.

Zonas alejadas

140

fue la cantidad de votantes que hubo en Sierras de Chávez, en Valle Fértil. Allí la elección se desarrolló desde las 8 hasta el mediodía.

El mensaje

Ayer, a través de las redes sociales, monseñor Jorge Lozano difundió un mensaje a los sanjuaninos referido a las elecciones. No habló de las elecciones políticas, pero sí de las que se toman a diario. Dijo que no son fáciles, pero que tienen una importancia vital. Recomendó pensar bien antes de elegir.