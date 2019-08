Vacunatorios. La vacuna contra el meningococo se puede colocar gratis en los vacunatorios de los hospitales o centros de salud, ya que está contemplada en el calendario obligatorio para los bebés.



Luego de que saliera a la luz el segundo caso de meningitis (ver aparte) en menos de una semana, muchas personas consultaron en el Vacunatorio Provincial cómo hacer para prevenir la enfermedad. "Hubo muchos llamados telefónicos para saber a qué edad se coloca la vacuna contra el meningococo, que es la bacteria que causa esta enfermedad", dijo Marita Sosa, jefa de Inmunizaciones del ministerio de Salud Pública, y comentó que en la provincia sólo el 30% de los chicos que deberían haber recibido las dosis fueron vacunados. Sin embargo, y a pesar de que la vacunación está lenta, Sosa dijo que se está mejorando, pues actualmente hay dosis en todos los vacunatorios gratuitos. A la vez, aclaró que la causa del bajo porcentaje es que durante muchos meses la provincia no recibió de Nación las vacunas. "No es porque los papás no vacunaron a sus hijos o porque hicimos las cosas mal. La discontinuidad en la prevención hizo que el número hoy sea bajo", agregó Sosa y resaltó que actualmente ese problema fue solucionado. Actualmente la provincia tiene unos 26 mil niños que deberían recibir estas dosis.

La vacuna contra el meningococo fue incluida en el calendario obligatorio hace dos años. Sosa comentó que en los vacunatorios provinciales se colocan las dosis a los bebés de 3 meses, 5 meses y 15 meses. "Lo importante es que los papás completen el esquema de vacunación", dijo la funcionaria. Sobre las cifras de San Juan, de esta vacuna, Sosa dijo que se está completando o comenzando algunos esquemas atrasados, pues a esta altura suelen tener casi un 60% de los chicos vacunados. "Hubo mucho tiempo que no la tuvimos. Es por esto que ahora hay niños que vienen a recibir las vacunas de los 4 o los 6 meses y aprovechamos para ponerles la del meningococo para completar los esquemas, porque cuando a ellos les correspondía no había", agregó y dijo que esta vacuna es muy solicitada durante todo el año. "Las 19 vacunas del calendario son importantes, pero hay ciertas vacunas que despiertan más sensibilidad en la gente. Así como para la de la meningitis hay mucha demanda, hay otras como la VPH, que no causan esto y es difícil de completar los esquemas", concluyó la funcionaria.



> Qué es y cómo se la puede identificar

El meningococo es una bacteria que provoca enfermedades graves, como meningitis (inflamación de la membrana que cubre el cerebro) y sepsis (infección generalizada). Estas enfermedades pueden tener consecuencias fatales o dejar secuelas irreversibles como amputaciones, la pérdida de audición o secuelas neurológicas graves. En San Juan, en menos de una semana hubo dos casos conmocionantes. Un niño de 11 años de Chimbas murió por una sepsis; mientras que anteayer se conoció que un joven de 22 años lucha por su vida en el Hospital Rawson a causa de una meningitis bacteriana.

En este contexto desde Salud Pública dijeron que los síntomas de meningitis pueden variar de acuerdo a la edad del niño. En lactantes es más frecuente que se presente con irritabilidad, fiebre, rechazo al alimento, mayor tendencia al sueño que lo habitual, llanto intenso, continuo e inconsolable. En niños, sin embargo, puede presentar dolor de cabeza, tendencia al sueño, irritabilidad, fiebre, diminución del nivel de conciencia, sensibilidad a la luz (fotofobia), rigidez del cuello, náuseas o vómitos.

Además, dijeron que sumada a la vacuna contra el meningococo en San Juan se coloca la vacuna contra el neumococo, que es el virus que causa la meningitis viral, que es la menos peligrosa.