El 29 de diciembre pasado comenzó la vacunación contra el Covid-19. Desde ese día personas que trabajan en Salud recibieron la primera dosis de la Sputnik V, la vacuna rusa. Ahora, a casi 20 días de ese inicio, que marcó la renovación de la esperanza en la lucha contra este virus, algunos vacunados contaron su experiencia. Todos aseguraron que si bien se sienten más protegidos, no bajan la guardia porque quieren seguir trabajando y buscan proteger a las personas que ellos atienden.

La vacunación en San Juan comenzó para el personal de Salud que trabaja en la primera línea contra el coronavirus. Es decir, enfermeros y terapistas de Área Covid-19 y para los hisopadores. Esto porque llegaron pocas dosis. Luego, se comenzó con la segunda línea. En este contexto, los que ya recibieron la primera dosis dijeron sentirse "bendecidos", "orgullosos" y "agradecidos" de haber sido los beneficiarios por estar en constante contacto con el virus. "Cuando me dijeron de ponerme la vacuna decidí ponerme la camiseta y recibir estas dosis. Somos los que estamos en primera línea y queremos seguir trabajando como lo venimos haciendo, pero con la diferencia de que estamos más protegidos", dijo Soledad Aguado, que es técnica en análisis clínico, pero que desde hace meses hace hisopados en diferentes puntos de la provincia. Al igual que ella, otras personas que recibieron la primera dosis dijeron que el hecho de poder seguir haciendo los hisopados sin enfermarse y por consecuencia dejar a la comunidad con menos personal sanitario, es lo que los lleva a seguir con los cuidados extremos.

"Llevo 7 meses haciendo hisopados y si bien me costó tomar la decisión de vacunarme decidí hacerlo para correr menos riesgos. De todos modos, no bajo la guardia y trabajo con los mismos cuidados que lo hacía antes de estar vacunada", explicó por su parte Paula Asinari, que es odontóloga y forma parte del equipo de hisopadores del estadio Aldo Cantoni.

Además de sentirse protegidos, los vacunados contaron que la mayoría tuvo durante los primeros días algunos síntomas como febrícula y dolor de cuerpo, pero que esas manifestaciones (similares a las que produce la mayoría de las vacunas) fueron como mucho por un día. "Antes de vacunarme hablé mucho con profesionales que saben más del tema para asesorarme y sabía que podía tener algunas reacciones en el cuerpo. Al día siguiente de la vacunación sentía el cuerpo como cansado, como cuando a uno le empieza a subir la fiebre, pero no más que eso. Al otro día estaba como si nada y volví a trabajar con más ganas y con los mismos cuidados de siempre", comentó Fernanda Sáenz, otra de las trabajadoras de la salud que recibió su primera dosis y agregó que ella y sus compañeros inmunizados no se relajaron porque se supone además que recién están creando los anticuerpos y aún les falta la segunda dosis. Y si bien la mayoría de los entrevistados dijo que tuvo algunos efectos, hubo otros que pasaron la vacunación como si nada. Este es el caso de Laura Soto, que también es hisopadora y que fue la cuarta sanjuanina que recibió la Sputnik V. "Cuando me vacunaron no sentí nada y hasta hoy me da la sensación de que ni me vacuné. Charlé mucho la decisión con mi marido que es médico y pensamos que entre estar expuestos al virus y tener la vacuna, lo mejor es la última opción, por eso aconsejo que la gente se vacune en cuanto pueda y que de igual manera se sigan cuidando. Es que si bien la vacuna inmuniza, no elimina la posibilidad de que alguien vacunado se contagie, pero sí permite que haya menos complicaciones o que el virus pase desapercibido", concluyó la profesional.



Requisitos

En San Juan la aplicación de la vacuna se realiza en el Estadio Aldo Cantoni, por terminación de DNI, en horario de 8 a 15. Los requisitos son tener entre 18 y 59 años, no tener síntomas, presentar el DNI y la certificación de funciones vinculadas con el área Covid, que deberá contar con la firma del Jefe de Servicio.

Dosis

4.500 vacunas (de la primera dosis) ya llegaron a San Juan. Estas, en dos tandas de 2.250 cada una. Se espera terminar con estas dosis cerca del 22 de enero.



Efectos secundarios

Según un estudio realizado en el país los efectos adversos consecuencia de la aplicación de la vacuna no son de gravedad: sólo 25 pacientes (de cerca de 300.000) fueron hospitalizados luego de haber manifestado síntomas, y todos se recuperaron. Fiebre, dolor de cabeza o muscular fueron los síntomas más comunes.

Por frasco

5 dosis es lo que contiene cada frasco de la Sputnik V. Se conserva a muy baja temperatura y demora unos 18 minutos en descongelarse, por eso se vacuna en grupos de 5 personas.