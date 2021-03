Más de 26.000 personas intentaron ingresar al mismo tiempo al sitio de inscripción el día que habilitaron la inscripción de vacunación para mayores de 70 años. Con el paso de las horas, más de 35.000 sanjuaninos quedaron anotados y luego la pregunta entre los interesados se hizo recurrente: ¿cuándo me envían el mensaje con el turno? Para llevar tranquilidad, en Gobierno lanzarán un sistema que permitirá seguir online el turno de vacunación y de esta manera saber cuántas personas hay por delante. El anuncio es inminente y el seguimiento podrá hacerse en la página web de SI San Juan.

Los turnos de vacunación de acuerdo a los grupos asignados se generan a través de www.si sanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan, luego de llenar un formulario. Una vez completado, el sistema lo registra y al usuario le llega un mail confirmando la realización del trámite, a la vez que advierte que el turno, con el día, hora y punto de vacunación, llegará a través de un mensaje de texto.

Ahora bien, con el paso de los días, la expectativa de quienes pretenden vacunarse va creciendo de la mano de la incertidumbre sobre cuándo llegará el mensaje.

Es por eso que para bajar esa ansiedad y que las personas puedan saber en qué orden para recibir la vacuna se encuentran es que en el mismo sitio para pedir un turno podrá hacer el seguimiento.

De acuerdo a Sol Bustos, directora de Comunicaciones de Gobierno, los interesados accederán a través del DNI y el sistema les indicará automáticamente qué número de turno tienen y cuántas personas hay por delante.

"El sistema establece un orden de acuerdo a la hora, minuto y segundo en el que se registró la inscripción. Lo que haremos es que las personas puedan saber cuál es el ordenamiento que tienen en la lista y cuánto les falta para que les toque la vacuna. Esto es para poder manejar la ansiedad que hay, ya que de todos modos nosotros les avisamos siempre entre 48 y 24 horas antes a través de un SMS o una llamada, informando precisamente el turno de vacunación", destacó Bustos.

La funcionaria aclaró que si bien el SMS es el sistema de comunicación más empleado, cuando las personas anotadas no registran un número de celular sino un teléfono fijo entonces avisan del turno por llamada telefónica. "Hay dudas aún sobre ese tema, pero ya sea un celular o un teléfono fijo, nosotros nos encargamos de informar sobre el turno. También nos comunicamos si la persona no asistió, por determinadas circunstancias, y reprogramamos la vacunación. Esto lo podemos hacer porque el sistema nos avisa que no se presentó y que su lugar quedó vacío", dijo Bustos.

El día del colapso

El 12 de marzo, cuando fue habilitado el registro de inscripción para mayores de 70 años, el sistema colapsó pese a tener servidores activos incluso fuera del país. Dos horas antes de que estuviera online, había 6.000 visitantes en la web y cuando apareció el registro, sobre las 10, más de 26.000 personas trataron de ingresar al mismo tiempo. Fue un cuello de botella que saturó la página. Luego el tráfico se normalizó y antes de las tres de la tarde ya se habían anotado 10.000 sanjuaninos, superando los 8.000 turnos de vacunación previstos para la primera semana.

Aplican 52.809 dosis

El Ministerio de Salud Pública reportó que hasta las 21 del 23 de marzo, la provincia logró alcanzar al 20,64% de la población objetivo con aplicaciones de la vacuna contra el Covid. De acuerdo a las cifras oficiales, ya colocó 52.809 en total; de ellas, 44.542 corresponden al primer componente y 8.267 con la segunda dosis, es decir, los que ya completaron el esquema de vacunación. El grupo de individuos a inocular, en tanto, está conformada por 255.804 personas.

La estrategia de vacunación busca cubrir a toda la población objetivo de manera gratuita, equitativa e igualitaria, indicaron. El orden de prioridad en la población objetivo a vacunar se estableció considerando la protección de los grupos con mayor riesgo y los estratégicos.