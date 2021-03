Claudia Zárate es cuidadora en una residencia geriátrica, Cecilia Reinuaba trabaja en el centro de salud del barrio Rivadavia Norte y Myriam Díaz es trabajadora social de Materno Infancia. Ellas ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y aseguraron que se sienten más protegidas que nunca, con más esperanza y con más fuerzas para seguir trabajando en medio de la pandemia.

A casi tres meses de que comenzara la inmunización contra el coronavirus en San Juan, casi 8.000 personas ya tienen las dos dosis puestas. En este contexto, dijeron que "alivio", "tranquilidad", "seguridad" y "más fuerza" son algunas de las cosas que sienten luego de haber recibido las dosis necesarias para estar inmunizados ante el virus que tiene en alerta al mundo entero. "Nunca dudé en ponerme la vacuna. Cuando dijeron que empezaban me dieron muchas ganas de que fuera mi turno y hoy sin pensarlo ya tengo las dos dosis. Es más, convencí a muchos que dudaban si colocársela o no. Es un beneficio que no podíamos dejar pasar", dijo Díaz, que tiene 55 años. Ella comentó que ahora que tiene las dos dosis siente que puede salir a la calle a hacer su trabajo con más energía y seguridad. "Nosotros visitamos casa por casa y estamos en contacto con bebés recién nacidos. Ahora siento que estoy cuidándome y cuidando a los demás. Eso te da más fuerza", dijo la mujer y agregó que ella les recomienda a todos que cuando sea su turno, se pongan las vacunas.

"Ya con la primera dosis sentía mucha tranquilidad y ahora me siento más segura que nunca. Si bien nunca le tuve mucho miedo al virus, no descarto que pudiera haberme contagiado. Además, no tuve ninguna reacción con la primera dosis y eso me dio más ganas de colocarme la segunda", dijo Zárate (48 años) y contó que esta inmunización le permitirá seguir trabajando con los abuelitos sin ponerlos en riesgo. "Igual, sabemos que no podemos relajarnos. Hay que continuar con todos los cuidados por más que ya tengamos las dos dosis de la vacuna", agregó.

A diferencia de las otras dos trabajadoras, Cecilia Reinuaba (45 años) contó que ella luego de la primera dosis sintió un poco de cansancio y decaimiento. "Pero se me fue rápido. En el centro de salud donde trabajo hago desinfección y ahora siento mucho alivio para poder seguir con mi tarea. No quiere decir que no nos contagiemos, pero sí sabemos que puedo tener síntomas leves y no correr riesgos", dijo y comentó que si bien colocarse las vacunas es una decisión muy personal, ella recomienda que se animen. "Muchas personas nos preguntan qué se siente, cómo es y si tenemos miedo. Hay muchas dudas y está bueno contarles que no pasa nada y que estas vacunas sirven para que podamos seguir con nuestras vidas, como sucedía antes de que empezara esta pandemia", concluyó.

"La vacuna es una muy buena opción y se debe recibir como gesto de responsabilidad social". CLAUDIA ZÁRATE - 48 años

"Nunca dudé en vacunarme y ahora me siento muy contenta de poder seguir con seguridad". CECILIA REINUABA - 45 años