En la ruta. Los vecinos de Vallecito esperan en la ruta a los micros que viajan desde Valle Fértil para ir hasta Capital. La otra opción es viajar en los que van al paraje con turistas o fieles.

Los vecinos de Vallecito pidieron que les pongan un colectivo que salga desde el pueblo en la mañana temprano, rumbo a la ciudad de San Juan o al menos hasta Caucete. Ese reclamo tuvo ayer una respuesta de las autoridades de Tránsito y Transporte quienes dijeron que coordinarán con la gente que vive en los alrededores del paraje para ver cómo implementar este servicio nuevo. Luis González, director de Tránsito de la provincia, dijo que ellos no estaban al tanto de este reclamo y que ahora buscarán la forma de que no haya necesidad de transporte público de pasajeros en esta zona de Caucete.



"No estábamos al tanto de este reclamo, ni de la necesidad. Generalmente las ampliaciones o cambios de los recorridos y la implementación de nuevas líneas se hacen por pedido de los vecinos. Es verdad que no tienen un servicio para llegar a la ciudad temprano en la mañana, entonces lo vamos a evaluar para solucionar este problema", dijo González sobre el reclamo.



El funcionario agregó que ayer en la mañana se reunió con los dueños de la empresa Vallecito, que es la que actualmente viaja desde la Terminal de Ómnibus de San Juan hasta la Difunta Correa y viceversa; y que los empresarios dijeron estar de acuerdo en implementar un nuevo servicio. Sin embargo, explicó que para que este recorrido se agregue deberán reunirse con los vecinos para coordinar la periodicidad de esta línea.



"Vamos a probar con algún servicio. Quizás no sirva que lo pongamos de manera diaria, porque sólo viajarían dos o tres personas y eso sería muy costoso para la empresa. Sobre todo, teniendo en cuenta que estos servicios funcionarían sin subsidio porque Nación no permite ampliar recorridos ni agregar líneas nuevas. Estos servicios extras corren por cuenta de las empresas, pero eso no quiere decir que no podamos ponerlo. Por eso vamos a coordinar con los vecinos para analizar detalladamente la necesidad", agregó porque la idea es que sea útil para los vecinos y no genere un gasto para la empresa, para que se mantenga en el tiempo y no desaparezca a los pocos días de empezar a funcionar.



Vallecito está a 60 km de la ciudad de San Juan y a poco más de 35 km de Caucete. Esta localidad no cuenta con una línea específica de transporte. En este paraje, donde se encuentra el oratorio de la Difunta Correa, viven unas 95 familias, quienes para trasladarse dependen de los colectivos que llevan turistas o del que viene desde Valle Fértil, pero muchas veces no se para porque está completo. Otra opción que tienen es pagar hasta $750 en remís para llegar a Caucete.