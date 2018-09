El callejón Quintana. El lugar es angosto y hay rincones en los que la arboleda ganó mucho espacio. Ayer y anteayer la policía pasó varias veces tras el hallazgo del hombre quemado.

"Estamos cansados de que los autos entren a tirar basura", "hay noches que no se ve si viene alguien", "los árboles hacen que el callejón sea cada vez más chico" y "nos da miedo porque es tierra de nadie". Esas fueron algunas de las quejas que dieron los vecinos del callejón Quintana, en Rawson. La gente que vive en esta zona reclamó porque el lugar es inseguro, oscuro y sólo puede ingresar un vehículo porque es angosto. Dijeron que son vecinos olvidados por la Municipalidad de Rawson. Este callejón está ubicado por Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel), entre República del Líbano y Doctor Ortega; y es donde encontraron hace dos días a un hombre quemado. El hombre ayer seguía internado luchando por su vida. DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con autoridades de la Municipalidad de Rawson, sin éxito.



El domingo en la noche, un hombre de 54 años quedó al borde de la muerte. Tras un asado, Miguel Porras (quien pelea por su vida), se emborrachó y se quedó dormido en el camino de vuelta a su casa. El hombre fue hallado en el callejón con el 90% del cuerpo quemado. Al parecer se quemó él mismo con un cigarrillo. "Lo de este señor es sólo una muestra de lo que pasa en este lugar. Nadie se acuerda de nosotros. Nunca limpian esta zona y mucho menos cuidan la seguridad de nosotros", dijo Francisco Tejada, uno de los pocos vecinos que viven en el callejón. "Somos pocos, pero nosotros pagamos los impuestos igual que todos", agregó otro vecino.



La gente de la zona se mostró indignada y atemorizada porque el lugar "es tierra de nadie". Dicen que el callejón Quintana nunca fue tenido en cuenta por la Municipalidad de Rawson y que por momentos, los mismos vecinos son los que limpian para poder entrar tranquilos en los vehículos. Dijeron que hicieron numeroso reclamos, pero nunca tuvieron respuestas. "Los fines de semana hay grupos de jóvenes que entran al callejón a tomar alcohol a escondidas y hay muchos autos que usan este espacio como hotel alojamiento", dijo Roberto Ruiz, otro de los vecinos, mientras que Tejada comentó que ellos llaman seguido a la policía para que dé vueltas por la zona. "Tenemos niños y nos da miedo que les pase algo. Sólo pedimos que nos cuiden, como hacen con todos los vecinos del departamento", agregó el hombre.

Protagonistas

ESTELA SOSA Vecina

"Estamos cansados de reclamar y que no nos escuche. No nos gusta salir y dejar las casas porque en el lugar entra cualquiera y nadie lo nota. No se ve de una casa a otra".

FLAVIO CONSTANZA Vecinos

"En las noches da miedo entrar por el callejón. No se ve ni se escucha nada. Parece que estuviéramos lejos de todo, pero estamos a pocos metros de una calle muy transitada".

SANDRA TEJADA Vecina

"Tenemos iluminación en la calle, pero los árboles están tan grandes que tapan los faroles. Nosotros podamos muchas veces la arboleda. Somos gente que sólo quiere vivir tranquila".