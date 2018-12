Postal de la polémica. La gente que circulaba por el lugar tomó fotos del "mundo" sobre el pasto. Llamaron a una grúa para colocarlo sobre un camión.

La tranquilidad de la siesta santaluceña se alteró ayer por algunos minutos, cuando conductores y vecinos de la zona aledaña a la avenida Hipólito Yrigoyen y Colón registraron con sus celulares la imagen del enorme mundo terráqueo de aluminio rodando por el pasto de la rotonda. Según los lugareños, la enorme esfera de metal se cayó por el viento. Pero desde el Municipio de Santa Lucía salieron a desmentir esta versión ya que dijeron que ellos bajaron la escultura para reparar el motor que se rompió con la última lluvia. La idea es que "el mundo" volviera a girar anoche, que es cuando se llevó a cabo la inauguración de la quinta zona comercial del departamento.

Pasado el mediodía, el viento Sur comenzó a soplar más fuerte. Según los vecinos, la llamativa escultura del portal de ingreso al departamento, que estaba apostada a varios metros de altura, se cayó por las ráfagas. Dijeron que no hubo que lamentar víctimas porque casi no había tránsito. Ante estas versiones, la comuna santaluceña salió a aclarar que la esfera fue bajada ex profeso y que, por ser tan liviano el material con que fue construida, rodó por el pasto unos metros a causa del viento que empezó a soplar en ese momento. Pero que en pocos segundos, los operarios municipales la sujetaron y llamaron a una grúa para hacer el trabajo más rápido. En un principio, según dijeron, estaba previsto que los mismos operarios fueran los que cargaran la esfera en el camión para luego ser trasladada hasta el taller donde repararán el motor, porque se trata de una estructura muy liviana. Pero por el viento, decidieron llamar a la grúa.

La imponente escultura de acero fue colocada en ese sitio en enero de este año. Se trata de una esfera que está montada en un pedestal de más de 9 metros de altura. La obra fue bautizada como "Santa Lucía, nuestro lugar en el mundo". Forma parte de un circuito de esculturas y de hitos que viene construyendo la Municipalidad de Santa Lucía, tales como el Portal de Santa Lucía, la Esquina del Sauce y El Puente Rufino. El "mundo" tiene un pequeño motor que hace que la esfera esté girando continuamente. Pero desde la comuna dijeron que con la última lluvia, este dispositivo se rompió y por eso decidieron bajarlo para arreglarlo.