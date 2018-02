El caminador. Uno de los aparatos quedó totalmente inutilizable. Es que le sacaron por completo una de las piezas más importantes.





La plaza Cruce de los Andes, ubicada en Rawson y Sarassa, en Capital, es uno de los espacios verdes más concurridos por quienes buscan aire libre para ejercitarse. Es que, además de los senderos para caminatas y las clases de zumba que se dan en ese lugar, hay una gran variedad de aparatos de gimnasia. En esta última semana todos esos aparatos fueron víctimas de vandalismo. "Viene muchísima gente a ejercitarse, pero de un día para otro todos los aparatos aparecieron rotos", dijo Ricardo Balmaceda, un vecino de Capital que todas las mañanas corre por ese espacio verde. Al igual que él, mucha gente más se quejó por este vandalismo. Por su parte, desde la Dirección Provincial de Espacios Verdes, Lisandro Cevinelli dijo que a pesar de que ellos hacen el mantenimiento de esa plaza, hablarán con personal de la Municipalidad de Capital (que fueron quienes pusieron los aparatos), para ver cómo los reparan.



La plaza está rodeada por calles muy transitadas. Siempre se destaca por la belleza de sus espacios verdes y porque a toda hora está llena de gente que hace deportes. Incluso hay clubes que usan este espacio para hacer los entrenamientos varias veces por semana. Si bien siempre fue un lugar tranquilo y según los vecinos no había sido víctima de vandalismo, en los últimos días todo cambió y ahora no tienen ni si quiera un aparato de gimnasia sano.



"No tenemos dónde hacer gimnasia", "hay chicos que vienen a jugar a la pelota a los espacios verdes y rompen todo lo que hay en su camino", "rompieron la piedra laja de las paredes de la plaza para hacer arcos de fútbol", "queremos que solucionen estos problemas y que pongan más iluminación", fueron algunas de las quejas de los vecinos de la zona y de la gente que día a día visita esa plaza y mostraron que los caminadores, la máquina para hacer abdominales y otros aparatos fueron dañados. De hecho, están inutilizables, porque les quebraron o robaron piezas claves para su funcionamiento.

Trabado. Otro de los aparatos quedó trabado y no puede usarse. Según los vecinos le sacaron unos resortes.



Los vecinos dijeron que hicieron algunos reclamos en la Municipalidad de la Capital. Es que para ellos, quienes rompen los aparatos y hasta los árboles del lugar es un grupo de chicos que todas las tardes usa la plaza como cancha de fútbol. "Pedimos que el lugar que es usado para jugar a la pelota se convierta en un patio de juegos. Queremos que pongan juegos infantiles para que no haya espacio suficiente para que organicen partidos de fútbol", dijo Eduardo Cofres, otro de los vecinos de la zona.



Ante este reclamo, Diario de Cuyo se comunicó en un primer momento con la Municipalidad de la Capital. Federico Noguera, secretario de Planeamiento, dijo que ellos no se hacen cargo del mantenimiento de la plaza, mientras que desde la Dirección Provincial de Espacios Verdes admitieron que la plaza Cruce de los Andes depende de ellos. Según Lisandro Cevinelli, el director de esta área, que depende del Ministerio de Infraestructura, el mantenimiento de la arboleda y el pasto es fácil de realizar, pero el cuidado de los demás elementos y espacios de la plaza es complejo. Es que ellos no tienen ni placero ni vigilancia en el lugar. "Estamos trabajando en la promoción de videos para que la gente aprenda a cuidar los espacios comunes. Los aparatos fueron puestos por Capital. Ahora hablaré con ellos para ver quién los arregla", concluyó.