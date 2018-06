Con problemas. A pocos días de habitar la casa, a un hombre se le cayó el tanque de agua

Alexandros Brizuela recibió la llave de su vivienda a estrenar, ubicada en la Manzana 11 del Sector VII del barrio Valle Grande, en enero pasado y su intención era, al otro día, estar ya viviendo con su esposa y 4 hijos. Mientras acomodaba muebles en el camión de las mudanzas, recibió un llamado de un hermano advirtiéndole que debería postergar todo porque el tanque de agua se desplomó ya que se derrumbó la loza que lo sostenía. El arreglo que recibió de la empresa constructora fue la instalación de dos barras metálicas para apoyar ahí el nuevo tanque. Pero no es el único vecino que se queja por mala construcción de las flamantes vivienda de las Mil Casas.



A cinco meses de la entrega de viviendas a 108 familias para ese Sector del imponente barrio emplazado en Rawson (desde Chacabuco y Calle 5 hacia el Oeste y Norte), los reclamos de los propietarios continúan por temas estructurales y de instalación, principalmente.

En otra vivienda no tienen agua en el baño (derecha).

Laura Quiroga, de la Manzana 6, afirmó que nunca le funcionó el timbre y que cuando su pareja quiso enchufar una soldadora, directamente no soportó la instalación eléctrica de la casa. Pero lo peor lo está viviendo ahora. Realizó la conexión a la red domiciliaria de gas, pero la familia (compuesta también por 3 hijos) debe bañarse calentando agua en unas ollas y llevarlas al baño. La razón, no sale ni una gota de agua caliente cuando abre el manillar de la ducha.



"Hemos hecho los reclamos, vinieron de la empresa, dijeron que tenían que romper todo y después no volvieron. Nosotros tenemos estos problemas, pero mi vecina todavía no puede conectarse al gas, por ejemplo", agregó Laura.



Este sector fue construido por una UTA compuesta por "Suyai y Darío Fojo", cuya sociedad actualmente está disuelta según un obrero que atiende los reclamos, quien reconoció que todavía quedan por resolver muchos problemas y que no sabe si no seguirán apareciendo. A dos casas de la de Alexandros, hace 3 semanas la loza que sostiene el tanque colapsó y por ahora la solución es que está apuntalada. Y en la casa de enfrente, la mancha de humedad que surge desde las paredes que cubren el tanque ya se expandió y apareció en el cielo raso del cuarto de baño.



Si bien los reclamos por deficiencias en las viviendas en el Sector VII son continuas, en el Sector I hay familias indignadas porque todavía no pueden conectarse a la red de gas. El problema radica en que la compañía distribuidora, Ecogas, no aprueba las instalaciones por deficiencias generalizadas en el calefón y en las "rejillas de respiración" principalmente. "No tenemos ni los planos y la empresa Terusi no vino a arreglar el problema. Son 88 viviendas y nadie tiene gas. En marzo presentamos una nota en el IPV y nos dijeron que en 10 días nos daban una respuesta. Han pasado 3 meses y no hay nada", afirmó Laura Rodríguez, de la Manzana 37.



Los problemas de humedad en las paredes, pisos trizados y en las instalaciones sanitarias se extienden a la mayor parte del barrio de las Mil Casas.