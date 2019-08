Exitoso. El evento solidario "Todos somos Casa Cuna" resultó exitoso con la venta de pizzas y empanadas para ayudar a esta institución de la provincia que alberga a niños judicializados. Miles de personas colaboraron con esta causa.

La misma postal se mantuvo toda la mañana. Una columna de cinco hileras y más de 100 metros de largo, conformada por gente que quiso combinar buen comer con solidaridad. Fue en el evento "Todos somos Casa Cuna" que se realizó ayer en el microcentro y que incluyó la venta de 3.500 pizzas y 3.500 empanadas para ayudar a esta institución. Resultó exitoso y superó las expectativas de sus organizadores. Por hora, se vendieron unas 500 pizzas, más que en otras provincias donde también se llevó a cabo esta pizzeada solidaria, organizada por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce).

Atracción. Una de las atracciones para la gente fue la cocina móvil gigante donde los pizzeros trabajaron en forma sistematizada para ahorrar tiempo.

Agilidad. Los pizzeros lanzaron las pizzas por el aire para que otro las recibiera y las completara con las aceitunas antes de entregarlas.

Otro puesto. Frente a la cocina móvil se instaló el puesto que colocaba las aceitunas y el morrón.

Los madrugadores tuvieron suerte. Al llegar antes de que se habilitara la venta sólo demoraron un par de minutos para comprar el ticket para retirar las pizzas y empanadas. Los que llegaron un poco más tarde no tuvieron esta posibilidad. En menos de media el lugar se colmó de gente que, por la alta demanda, tuvo que esperar más de 15 minutos para concretar la compra y recibir el producto. Es que, por hora, se vendieron unas 500 pizzas. "Nos ha sorprendido la respuesta de la gente. Este evento solidario lo hemos realizado en diferentes provincias, pero no con el éxito que está teniendo en San Juan. En los demás lugares se vendió en promedio unas 300 pizzas por hora, casi la mitad menos que acá", dijo Rodolfo Ibañez, encargado de prensa de Appyce.



Ibañez también agregó que la Asociación suele realizar más de 10 eventos solidarios al año y en diferentes provincias. Este año decidió hacer sólo uno, y en San Juan. Según dijo, se eligió este lugar "por la buena energía" que percibieron de los sanjuaninos cuando vinieron por primera vez en el 2017.



Los comensales no se quejaron por la espera. Aprovecharon el tiempo para deleitarse con el show de destreza que mostraron en vivo los 30 pizzeros encargados de la cocina. Y que incluyó hasta lanzar las pizzas por el aire para que otro las recibiera, le colocara las aceitunas y las guardara en las cajas para entregarlas de manera rápida.

Entre las 10 hasta las 12.30, se vendieron 2.600 empanadas de las 3.500 que prepararon.

Inclusión. En la pizzeada solidaria participó Mateo Kawaguchi, un chico down que es maestro pizzero.

Ayuda local. El chef Mauricio Barón fue uno de los sanjuaninos que se sumaron al evento solidario.

Algunos detalles

Jornada de capacitación

Los integrantes de Appyce llegaron el jueves pasado a San Juan y no sólo para preparar la masa de las pizzas con anticipación. Aprovecharon la visita para capacitar a los pizzeros sanjuaninos en la elaboración de pizzas saludables.

Pizza a mitad de precio

El próximo 10 de septiembre se realizará a nivel nacional la "Noche de las Pizzas" que consiste en la venta de pizzas a mitad de precio para estimular las ventas. Habrá pizzerías sanjuaninas que adherirán a la propuesta de esa noche.

La recaudación

Hoy, a las 11, en el municipio de Capital se realizará una conferencia de prensa donde el intendente, Franco Aranda, y representantes de Appyce darán a conocer lo recaudado con la venta de pizzas y empanadas, y que se entregará a Casa Cuna.