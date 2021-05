Abrir las ventanas y puertas cada 45 minutos o mantenerlas abiertas durante toda la jornada laboral son algunas de las metodologías aplicadas en los edificios más concurridos de San Juan, para mantener la ventilación. Esto, porque airear los espacios cerrados es una buena forma de evitar los contagios de coronavirus. DIARIO DE CUYO realizó un relevamiento en edificios públicos y privados y desde todos estos lugares comentaron que incrementaron esta medida preventiva. Incluso, en algunos edificios hasta cambiaron las ventanas para que esto se cumpla. Sin embrago, desde casi todos los sitios consultados dijeron que temen que con la llegada de los días más fríos esta medida deje de respetarse.

El Centro Cívico comenzó desde ayer a ventilar durante una hora y media todos los sectores. Según comentó Andrés Sastriques, de Control Operativo del Centro Cívico, si bien el edificio cuenta con un sistema de ventilación que inyecta aire limpio desde el exterior, para renovar el del interior, ellos decidieron incrementar la ventilación. "Durante una hora y media abrimos todas las ventanas y puertas para cambiar el 100% del aire que hay en el edificio. Si bien entendemos que se puede sentir frío, priorizamos la salud antes que el confort", dijo y comentó que harán recorridas para verificar que esto se cumpla, pues son conscientes de que con la llegada de los días más fríos eso será difícil. En el mismo sentido, desde algunos municipios del Gran San Juan e incluso desde algunos supermercados, shoppings y comercios dijeron que ellos tratan de mantener en todo momento las puertas abiertas, pero que en ocasiones la misma gente que concurre a hacer trámites o compras es la que las cierra, durante los días más frescos. En el Híper Libertad, por ejemplo, trabajan con las puertas abiertas en todo momento y piden a los comerciantes del paseo que lo hagan, mientras que en la Municipalidad de Chimbas dijeron que tratan de atender al público en las zonas donde hay más ventilación. "Sanitizamos cada 45 minutos y en ese lapso se abren todas las ventanas nuevamente, pero generalmente el personal trabaja con ventilación, cruzada", dijo por su parte la secretaria de Gobierno de Rivadavia, Verónica Alfaro, mientras que Ricardo Manzano, empleado de un local de ropa del centro, comentó que desde la semana pasada a cada rato le tienen que pedir a los clientes que no cierren las puertas. "Pensamos poner carteles en la puerta porque con los días fríos va a costar más que la gente deje las puertas abiertas", agregó y dijo que ellos piensan no prender la calefacción para no gastar de más. En el mismo sentido, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, comentó que la mayoría de los locales está cumpliendo con la ventilación como se pidió en los protocolos. "Pero tememos que cuando empiecen los días más fríos esto cambie. Es muy difícil trabajar con todo abierto, pero deberán ver cómo hacer para respetar esta medida de prevención", agregó. Por su parte, desde el Registro Civil (cuenta con un sistema de ventilación instalado) y la Justicia dijeron que trabajan a diario para respetar esta medida. Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de Justicia local, dijo que ellos modificaron las ventanas del edificio de Tribunales. "Se está terminando de cambiar las ventanas para asegurar la ventilación. Se cambió al menos una ventana por despacho", dijo el magistrado y comentó que ellos tienen un encargado del área Bioseguridad que recorre Tribunales y los demás edificios de la Justicia para asegurar que esto se cumpla, pues saben que será difícil. "Tendrán que trabajar con un poco más de abrigo y podrán prender estufas eléctricas", agregó.