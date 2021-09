Tras el anuncio nacional sobre el retorno de los viajes de turismo estudiantil desde el mes próximo, las agencias de viajes sanjuaninas estiman que a partir del 10 o 12 de octubre saldrán los primeros contingentes de estudiantes de esta provincia hacia Bariloche. Los viajes se habían interrumpido en abril por la llegada de la segunda ola de covid. En las empresas calculan que serán alrededor de 250 estudiantes -entre promociones 2021 y reprogramaciones del 2020- que viajarán en turnos, desde la primera quincena de octubre hasta diciembre. Las fechas exactas de cada contingente se irán confirmando en la medida que se vayan abriendo cupos semanales para el ingreso a Bariloche, una medida que decidieron las autoridades de esa provincia para minimizar los riesgo en pandemia y de esa manera evitar que estudiantes de todo el país confluyan al mismo tiempo, en el mismo lugar. Darío Fernández, desde Turismo Vittorio, dijo que en esa empresa tienen 150 pasajeros confirmados de la promoción 2021 que van a viajar. "No tenemos reprogramaciones. Los de la promoción 2020 que quedaron ya viajaron en marzo, antes del cierre anterior. Los que tenemos ahora de la promoción 2021 tenemos previsto que los primeros contingentes van a empezar a viajar a partir del 10 o 12 del mes próximo", dijo Fernández. Esa firma trabaja también para sacar otro contingente de 50 estudiantes en noviembre a Carlos Paz. Por su parte, Pablo Heit, de Travel Rocks, explicó que la empresa se está preparando para llevar entre 60 y 70 estudiantes que egresaron el año pasado, y aún no pudieron realizar el viaje. "Están reprogramados para ahora, ellos tienen prioridad. Son de la promoción 2020, de los colegios San Francisco y Santa Rosa", indicó. Heit dijo que la mitad de los estudiantes que no pudieron viajar por restricciones de la pandemia pidieron el reintegro y ya se hicieron las cancelaciones correspondientes. También indicó que fue decisión empresaria no tomar contratos para los egresados de este año, y en cambio si están realizando reuniones para armar contingentes para el año próximo. Mario Agüero, desde la agencia del mismo nombre, dijo que también está armando contingentes para octubre, pero para los egresados del nivel primario, ya que la empresa se ha dedicado sólo a este segmento. Anticipó que serán paquetes de dos o tres días, a Carlos Paz o Mendoza, a un costo que rondará los 30.000 pesos. Se podrán pagar con tarjetas de crédito con interés, o con Ahora 12 en cuotas fijas. A partir de la nueva flexibilización para los viajes estudiantiles y teniendo en cuenta el avance del proceso de vacunación en la provincia y el país, las agencias están realizando las reuniones en los colegios para el armado de contingentes estudiantiles para los que van a egresar el año que viene. En Vittorio anticiparon que hay viajes de alrededor de 110.000 pesos para un viaje de 11 días y 8 noches con hotel cuatro estrellas, pensión completa, excursiones, fiestas y seguros. En Travel Rock dijeron que han realizado reuniones para iniciar los contratos con estudiantes de los colegios Pérez Hernández, San Pablo, Católica, Colegio Inglés y María Auxiliadora. "Hay mucho interés y consultas, además para el 2022 va a estar vacunada casi toda la población joven", dijo. El presidente de la Cámara de Turismo, Ariel Giménez, advirtió a los padres que vayan a hacer contrataciones que corroboren que las agencias de turismo que estén contratando estén habilitadas para turismo estudiantil.

Expectativas hacia el futuro

En las agencias creen que los viajes estudiantiles volverán a recuperar el nivel de actividad prepandemia recién para el 2023. Explican que el motivo es que los viajes de egresados llevan un armado previo de dos años, desde que se organiza el paquete y se firma el contrato en marzo o abril de un año, para viajar recién a fines del siguiente. ""Llevamos varios meses de retraso, pero igual en el 2022 va a crecer este segmento, en cuanto a cantidad de viajeros", dijeron en Vittorio. En épocas normales esa empresa llevaba unos 500 chicos, estiman que el año próximo será la mitad de esa cifra. En sintonía, desde Travel Rock creen que para el 2022 alcanzarán los 300 o 400 estudiantes, respecto a los 600 o 700 de épocas normales.