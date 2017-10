Lo principal, es alentador. Victoria Gómez pasó ayer a una cama en Terapia Intermedia por lo que evoluciona favorablemente, luego de haberse transformado en un gran interrogante su estado de salud cuando se le diagnóstico rabdomiolisis, que se originó por haber asistido a una clase de electrofitness.



"Estamos súper contentos, ella está evolucionando muy bien y bastante rápido. Si todo va bien es probable que a mitad de semana le puedan dar el alta", aseguró Gonzalo, hermano de la joven de 23 años a DIARIO DE CUYO online.



Gonzalo agregó que hasta el momento no hubo contactos con algún integrante del centro esteticista y que por ahora no planean en su familia iniciar acciones legales aunque sí aguardan un pedido de disculpas. "Creo que esta gente se va a acercar en algún momento, ya que no se exponen a los teléfonos que tienen en su local de trabajo. Creemos en la buena fe de la gente. Esperamos que en algún momento ellos se arrimen para dialogar. No tenemos pensado iniciar acciones legales. Pensamos que en algún momento se van a acercar para contarnos qué pasó", agregó.



El pasado lunes Victoria asistió a una primera clase de electrofitness, la última promesa de un rápido y efectivo tonificador muscular, que consiste en un plan de entrenamiento mientras simultáneamente el cuerpo recibe estimulación eléctrica muscular (EMS). Promovido por actores y deportistas a nivel nacional, el atajo es doble. Resultados en poco tiempo con sesiones que duran 20 minutos y equivalen a 3 horas de ejercicio convencional. Pero Victoria lo primero que recibió fue dolor durante la sesión. Su entrenador no hizo caso al pedido de disminuir la intensidad y al otro día su salud se fue deteriorando progresivamente por la rabdomiolisis, que se produce por la ruptura de los tejidos musculares que liberan mioglobina, una proteína dañina en la sangre que afecta especialmente a los riñones.



Mientras Victoria recibía tratamiento, las primeras repercusiones llegaban desde el Ministerio de Salud, que solicitó la clausura del centro esteticista que no cuenta con todas las autorizaciones necesarias. El secretario Técnico, Roberto Correa, disparó munición gruesa cuando declaró que los propietarios de estos centros son "inescrupulosos" que "venden espejitos de colores sin considerar los daños que pueden ocasionar".



En un sondeo que intentó realizar DIARIO D CUYO, el silencio fue casi siempre la elección de las personas que trabajan en estos servicios. Una kinesióloga afirmó que en el rubro hay competencias entre médicos, kinesiólogos y profesores de educación física mucho antes de este caso, por lo que verter una opinión puede despertar inesperados enfrentamientos.



Laura Rodríguez, presidenta del Colegio Fisiokinésico de San Juan, opinó que hubo negligencia en ambas partes: "El instituto, que no tiene profesionales idóneos, y de la clienta, que no verificó si el lugar está habilitado. La actividad física es un tema de salud. Y por eso un médico debe dar un certificado de aptitud. Lo grave en este caso es que hubo gente que se puso a cargo de aparatología que no está capacitada como corresponde".



Al comprarse uno de estos aparatos, se recibe un breve curso sobre su utilización, pero Rodríguez reiteró que no es suficiente para su uso correcto si no hay una preparación más profunda.



Paula Guarnido, profesora de educación física y propietaria de Crossfit Nyma, aclaró que si bien "la rabdomiolisis no puede detectarse con un certificado de salud previo, es un cuadro que le puede suceder a cualquiera cuando la actividad física es tremendamente intensa" para luego estimar que "el estímulo recibido haya sido demasiado, porque atletas de élite entrenan muy intenso y no es algo tan común. Una persona que comienza una actividad necesita un periodo de adaptación de al menos 6 semanas".

Abono

2.000 pesos por realizar 8 sesiones de electrofitness es lo que, en promedio, se cobra en San Juan para realizar esta tarea, sin contar con eventuales promociones para atraer a nuevos usuarios.

La noticia llegó a España

La repercusión mediática por la internación en Terapia Intensiva de Victoria Gómez luego de asistir a una clase de electrofitness tuvo alcance internacional, además de haber estado presente en varios portales nacionales.



El Faro de Vigo reprodujo ayer la noticia en su sitio digital. El medio de la ciudad española más poblada de Galicia cita como fuente a Clarín, que además afirmó que esta práctica no es recomendable "para personas con patologías cardíacas, epilépticas o con enfermedades que afecten la circulación, así como tampoco para mujeres embarazadas".



La agencia Télam también informó del tema, por lo que fue una de las noticias que recorrió el país.



En su portal, La Nación también reprodujo el suceso, lo mismo que el sitio Infobae. Los dos medios resaltan el pedido de Victoria por detener la rutina y la insistencia de continuar del entrenador. Medios de Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén y La Plata, entre otros, también se hicieron eco de lo sucedido.