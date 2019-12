Un video que muestra a un grupo de docentes bailando en lo que aparenta ser una fiesta de fin de año se viralizó en redes sociales y creó escándalo porque aparece una de sus integrantes exhibiendo un supuesto juguete sexual, denominado consolador, que ayer tuvo un inicio de expediente en el Ministerio de Educación de la Provincia.



La directora de Educación Primaria, María Rosa Bernardini, afirmó que es "una vergüenza" lo ocurrido y lo calificó personalmente como un hecho "gravísimo", aunque fue hermética para precisar qué fue exactamente lo que pasó.



Por el video viralizado, se trata de un festejo de docentes que finalizaban sus tareas este año. Habría ocurrido el jueves pasado en una escuela de Caucete. Incluso, trascendió en vecinos de esa localidad que se trataba de la escuela "José Chirapozú". Ante un llamado de DIARIO DE CUYO y el pedido de hablar con la directora de ese establecimiento, una mujer que no quiso dar su nombre ni función, negó que se tratara de esa escuela donde sucedió el escandaloso baile.



Ayer, el tema fue tratado en la Dirección de Educación Primaria. Se inició un expediente, fue a declarar parte del personal de la escuela y ahora resta definir las sanciones.



Bernardini se mostró dolida por lo sucedido al manifestar: "La provincia de San Juan tiene excelentes educadores que están siempre comprometidos con su labor y que este año desarrollaron un gran trabajo colaborativo.

Lamentablemente hay cosas que sobrepasan a nosotros, los educadores que hacemos esto por vocación. Realmente, una vergüenza como Ministerio de Educación, ya que son personas adultas y responsables de sus actos. No están tan comprometidos con su profesión , al cometer estos actos tan fuera de contexto como de lugar".



Respecto a lo que sucedió, la funcionaria sólo describió: "Los docentes estaban esperando que les entregaran sus conceptos profesionales y dentro de estos conceptos hay un ítem que se refiere a la coherencia de lo que se dice y lo que se hace. Del cual, lo legal actuará en sus hechos. Automáticamente me puse en conocimiento de todo, comienza el acto administrativo. Eso es lo que se ha hecho el día de hoy (por ayer). Ya contamos con número de expediente y todo lo que amerita".



Ante la consulta de cuándo y dónde ocurrió, Bernardini señaló: "Si sucedió el martes, el jueves, el tenor es el mismo. El día no importa. Lo más importante es que hay docentes que no están comprometidos. Opacan el trabajo de los docentes de muchos años y mucha trayectoria. Educadores que sobrepasan a nosotros, que hayan tenido este comportamiento totalmente inadecuado".



Bernardini reiteró que sucedió un hecho gravísimo porque "la institución educativa es lo más sagrado que tienen los niños y esto no puede pasar".



La sanción que se produzca puede llegar a ser la desvinculación del cargo de las personas implicadas.



Bernardini evitó decir cuantas docentes fueron ayer entrevistadas, aunque sí señaló que no se puede considerar solamente como responsable a quien exhibía el aparato. "Hicieron algo totalmente inadecuado. En mi postura de trabajo es tan culpable la persona que comete algo como aquella persona que no es capaz de decir que eso no corresponde, que está mal. Más allá que es mi pensamiento, son los abogados los que determinan (las sanciones). Pero cuando un adulto responsable ve que algo está fuera de lugar y calla, también otorga para que suceda el hecho".



La directora afirmó que estaba presente todo el personal de la escuela cuando sucedió el baile, aunque no precisó la cantidad. Sí aclaró que "algunas, según lo que han narrado, quedarán afuera. Pero lo vuelvo a decir, a eso lo va a disponer los abogados. Yo pedí las explicaciones y cada uno contó lo que pasó".



La funcionaria recalcó finalmente que lo que sucedió en "una escuela termina opacando el trabajo de todas las escuelas".



Así, la próxima semana se determinarán las sanciones, que apuntan a ser las que se apliquen para hechos graves.