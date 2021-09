Guirnaldas de fuego, unos globos gigantes y las luces encendidas de los reflectores decoraron el enorme escenario montado sobre el circuito del Autódromo El Villicum, en Albardón. Una mesa con una laptop y miles de watts de potencia de sonido fueron los instrumentos que necesitó el DJ Monkey (Pablo Monti) para regalarle a una multitud de jóvenes una explosiva -y merecida- jornada de música, con mucho baile y ritmos electrizantes para recibir con alegría la primavera 2021. La Fiesta Bresh fue el evento principal que dio conclusión a la Semana de la Juventud. Según datos suministrados por Defensa Civil, alrededor de 5 mil almas presenciaron un verdadero espectáculo sonoro y escénico de primer nivel técnico, pero por sobre todo, entretenido, enérgico e inclusivo. Porque desde las 20.13 (hora aproximada que inició el show) no hubo nadie que se quedara quieta o quieto en su burbuja. Las mezclas o enganchados que propuso Monkey estuvieron en función de un repertorio múltiple de autores, épocas, estilos, géneros y ritmos que abarcó hits contemporáneos reconocidos por los adolescentes, como así también clásicos recordados por aquellas generaciones un poco más veteranas rondando los 30 o los 40 de edad. "Qué linda es la juventud, amigos", gritó fuerte el DJ apenas comenzó la fiesta, la multitud respondió de inmediato, saltando, cantando y también bailando todo lo que sonaba en la playlist. Cumbia, reggaetón, trap, pop, electrónica, todos se manifestaban con una euforia exultante. No faltaron éxitos de LGante, Miranda, Los Palmeras, Damas Gratis, Lady Gaga, Calle 13 y un sin fin de temas bolicheros. Claro, eran meses de estar imposibilitados para un encuentro de este tipo por la pandemia. Esta vez hubo revancha y se movieron con todo. En las burbujas o corralitos vallados dispuestos por la organización, los grupos de chicas y chicos apilaron las sillas de plástico a un rincón para armar sus propias pistas de baile. Mientras que en las tribunas, de cara al escenario, el público también pudo divertirse contemplando una vista panorámica de todo el lugar que fue imponente.



Entre tanto, Monkey animaba como un campeón con pasos de break dance y era acompañado por las bailarinas Vicky y Kinara Paco (también DJ y rapera) quienes se encargaron de poner todo el cuerpo en acción por cada sector de las plataformas de punta a punta. "¡Es una noche histórica, San Juan, feliz día de la primavera y feliz juventud, guacho!", arengó el DJ y expresó que: "La juventud es para toda la vida y no importa la edad"; y sin perder tiempo, Monkey volvió a su consola para seguir motorizando el encuentro con más hits para hacer temblar el suelo del autódromo a puro baile. La mayoría terminó extasiada por el impacto de la propuesta musical, en la que no hubo ninguna pausa o descanso, no en vano le dicen "la fiesta más linda del mundo", con la experiencia de anoche, quedó demostrado con excelente resultado.