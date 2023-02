Por dignidad, orgullo o vergüenza trató de mantener su lucha por la vida entre su círculo íntimo de amigos y familiares. Pero ante la desesperación de ver que pasa el tiempo y que disminuyen las posibilidades de retrasar el rápido avance de su enfermedad, decidió recurrir a las redes sociales en busca de ayuda. Es Raúl Arias, de 53 años, que padece esclerosis múltiple y que requiere de un medicamento que cuesta $7.000.000 para mejorar su calidad de vida. Dijo que PAMI no le cubre esta medicación y que recurrió a Desarrollo Humano y a la Defensoría del Pueblo, sin conseguir una respuesta favorable, al menos hasta ahora.

Hasta el año 2013, Raúl Arias llevó una vida "normal", atendiendo el maxikiosco y disfrutando cada momento junto a su esposa y dos hijos. Pero todo cambió drásticamente en su vida. Hoy, ya no puede bañarse o caminar sin ayuda. "Tengo miedo de depender 100% de otra persona hasta para lo más mínimo. Si no tomo cuanto antes el medicamento que me indicaron los especialistas, voy camino a eso. Se llama Octelizumab 600 y cuesta $7.000.000. PAMI no me lo cubre porque no entra en el vademécum y yo no tengo plata para comprarlo. Por eso recurrí a las redes sociales en busca de ayuda", dijo Arias.

En el 2013 le detectaron cáncer, enfermedad que logró superar con el tratamiento. Pero, 6 años después le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso, cuyo tratamiento se basa en aliviar sus síntomas y retrasar su avance. Pero, en el caso de Arias, el tratamiento es más complicado por su antecedente oncológico. "Los especialistas determinaron que debo tomar Ocrelizumab 600 porque es la indicada para frenar el avance de la esclerosis sin riesgo a que me reactive nuevamente el cáncer. Ni en Desarrollo Humano ni en la Defensoría del Pueblo conseguí ayuda, y me preocupa porque el tiempo pasa y la enfermedad avanza", dijo el hombre.

Por esto, Arias decidió grabar un video donde cuenta su caso, y subirlo a las redes sociales, pidiendo que lo viralicen para conseguir ayuda. En un día, y sólo en la cuenta de Facebook de uno de sus hijos, el video tuvo casi 4.000 reproducciones. "Tras subir el video, me contactaron de Desarrollo Humano para decirme que me van a ayudar y por única vez con una sola dosis, y yo necesito 2 al año. Además, no se sabe cuándo la recibiré, ya que es un medicamento importado. En el 2020, los especialistas me dijeron que la debía tomar cuanto antes. De todos modos estoy muy agradecido y decidido a no bajar los brazos para mejorar mi calidad de vida, por mí y por mi familia", sostuvo el hombre.

Arias también necesita construir una rampa en el ingreso de su casa y acondicionar el baño para poder ingresar con el andador o la silla de ruedas que usa cuando la fatiga y el dolor son insoportables.