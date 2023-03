Los padres de los alumnos de la escuela Juan José Castelli, en La Bebida, están indignados. Es que hace una semana los chicos volvieron a las aulas, luego de 9 días hábiles de paro, pero no pudieron hacerlo en el horario habitual, por falta de agua. Los padres dijeron que sólo tienen clases durante 2 horas al día. "Cuando arrancamos nos informaron que habían robado la bomba de agua. Sabemos que los directivos de la escuela presentaron notas en el Ministerio de Educación, pero todavía no tenemos respuesta", dijo Laura Pérez, una de las mamás. Mientras que desde la dirección dijeron que el Ministerio de Educación se comprometió a solucionar el conflicto esta semana.

"Los alumnos deberán asistir con botella de agua" y "Al inicio preguntar al docente el horario de retiro debido a la falta de agua, por el rombo de bomba", son dos de los mensajes que escribieron los docentes en un cartel que está en el ingreso de la escuela. Esta realidad es la que enoja a los padres. "Con mi hija caminamos unos 40 minutos para llegar a la escuela, y sólo está adentro del aula un rato. Nos indigna porque ya perdieron dos semanas de clases por el paro y ahora están haciendo las cosas a medias por falta de tiempo. Los más chicos sólo llegan a copiar la fecha y una consigna porque no tienen tiempo", dijo Amalia Agüero, mamá de una alumna de Segundo grado.

Al igual que ella, otros papás dijeron que se quedan en la puerta de la escuela a esperar que los chicos salgan del edificio escolar, porque no les da tiempo de ir y volver. Es que muchos viven lejos del establecimiento y se manejan en colectivo. Incluso, varios padres comentaron que hay chicos que no están yendo a clases porque no tienen quien los busque a las dos horas de haber ingresado.

"Es una pena que nos roben la bomba porque es un elemento indispensable para la escuela. Hay cuatro escuelas que funcionan en el mismo edificio", agrego otra de las madres y dijo que desde que sacaron el puesto policial de la esquina de Pellegrini e Ignacio de la Roza (frente a la escuela) hay muchos robos en la zona.

Esta situación no sólo molesta a los papás. Los docentes dijeron que estaban muy consternados con el problema. "La bomba tenía unos cuatro meses y la arrancaron, por esta razón no sube el agua al tanque. Es decir que no tenemos ni agua para los baños. Las porteras salen con un balde y traen agua de la vereda para poder tirar a los inodoros, por esto se decidió que los chicos vinieran solamente dos horas", dijo Patricia Pérez, la vicerrectora de la escuela, y agregó que desde el Ministerio de Educación les dijeron que les instalarán una bomba nueva esta semana.