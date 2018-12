Grandes sustos. Las langostas gigantes atemorizan a los sanjuaninos de varios departamentos. Un lector envió una foto de una langosta que halló entre los juguetes de su hijo.

En algunos rincones sanjuaninos son parte del día a día. Asustan a la gente cuando aparecen de manera sorpresiva y sigilosa. Y, como si fuera poco, al mirarlas de cerca impresionan hasta a los más valientes. Ellas son las "langostas gigantes" de hasta 15 cm que volvieron a aparecer en la provincia, como lo hicieron en veranos anteriores. Desde la Secretaría de Ambiente dijeron que estos insectos no son peligrosos ni causan grandes daños en las plantaciones. A la vez, explicaron que no hay una plaga ni una invasión, pero sí admitieron que hay más que en ocasiones anteriores.

Estas langostas gigantes ya habían llegado a San Juan en otras oportunidades. En 2009 y 2011 fueron noticia porque invadieron algunos departamentos. En ese momento la gente hasta las atrapaba para mostrárselas a sus vecinos y amigos. Ahora, regresaron para asustar nuevamente a los sanjuaninos.

"Estábamos de compras en un supermercado y en una de las góndolas estaba una langosta gigante. Mi hija y yo casi nos infartamos del susto", dijo Ricardo Gómez, un vecino de Santa Lucía. Al igual que él, Matías Reynoso comentó que cuando salió de trabajar de un local en Rawson vio sobre el techo de su auto una mancha enorme. Cuando se acercó a ver qué era, el "bicho" se movió y lo asustó mucho. Como les sucedió a ellos, muchas personas más comentaron que pasaron grandes sustos y sorpresas cuando se encontraron con estos insectos gigantes que son conocidos como langostas quebracheras, pues el quebracho es uno de sus alimentos predilectos. Hubo personas que comentaron que vieron de estas langostas en veredas céntricas y hasta en los patios de varias casas de Rivadavia (foto).

"Se trata de langostas que vienen desde el Norte argentino, sobre todo de Chaco. No llegan volando, sino en los camiones que trasladan leña y madera", explicó Dardo Recabarren, director de Conservación y Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente. El funcionario dijo que esta especie de insecto no es peligrosa ni venenosa, a la vez resaltó que no causa daños en las viviendas.

"Puede llegar a comerse las hojas de algunas plantas y nada más", explicó y dijo que estas langostas llegan en búsqueda de comida debido a las erradicaciones de árboles en el Norte. A la vez, señaló que las aves, especialmente los aguiluchos y otras especies similares, son sus depredadores naturales. "También suelen ser el alimento de zorros y sapos", agregó Recabarren.

>Tucura quebrachera

El nombre científico de esta langosta es tucura quebrachera. Se puede manipular, sin embargo se recomienda no tocarla porque sus patas traseras son como pequeños serruchos y pueden generar cortes menores en la mano. Estas langostas gigantes no sólo están atemorizando a San Juan. Actualmente están causando sorpresa también en algunos barrios de Rosario (Santa Fe), Córdoba y Mendoza, entre otras ciudades ubicadas entre las más grandes de Argentina.