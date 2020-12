La pandemia los obligó a buscar distintas estrategias para sobrevivir, pero sólo les sirvió para mantenerse activos y para que la gente los siguiera recordando. Pero todo comenzó a cambiar desde hace pocos días, cuando recuperaron parte de la "normalidad" de su trabajo. Son los artesanos y productores de Médano de Oro que forman parte de la feria que se realizaba tradicionalmente todos los fines de semana en la plaza del pueblo y que volvió a funcionar a contrarreloj, pero con buenas expectativas a partir de ahora.

El viernes pasado por la tarde recibieron la noticia que esperaban con ansias. Desde el municipio de Rawson les comunicaron que ya tenían la autorización correspondiente para la reapertura al domingo siguiente. Sólo les quedaba menos de dos días para preparar todo, pero trabajaron sin descanso para ponerse nuevamente en marcha. "Cuando nos dieron la noticia nos pusimos a trabajar sin perder tiempo. Primero fue avisarles a los artesanos y productores que el domingo volvíamos a la plaza Bolaños, después organizarnos para poner ver cómo poníamos en práctica el protocolo", dijo Clara Sánchez, artesana y secretaria de la Asociación de Artesanos de Médano de Oro.

La mujer agregó que recorrieron la plaza para determinar en qué lugar se instalaría cada gazebo, respetando la distancia entre ellos. Luego, establecer el circuito de circulación de sentido único para evitar que la gente se aglomere, estableciendo el punto de inicio y el de finalización. Y colocar cintas para demarcar la distancia entre gazebo y público para respetar el distanciamiento Por último, colocar la cartelería con las medidas protocolares e información sobre el recorrido interno. "Dejamos todo listo en tiempo récord, pero de todos modos tuvimos un tibio arranque con la participación de sólo 8 artesanos y productores, de los 20 que participamos tradicionalmente de la feria. Lo que pasa es que muchos no tenían trabajos listos porque no se esperaba una pronta reapertura. Tampoco hubo mucho público porque no tuvimos ni tiempo para promocionar la vuelta. Pero tenemos la expectativa de que a partir del domingo que viene la feria va a volver a trabajar a pleno", sostuvo Sánchez.

Agregó que en la cuenta de Facebook de la Médano de Oro se publicó que el domingo pasado reabrió la feria y la publicación recibió 6.000 visitas.

Desde marzo, los artesanos y productores de esta localidad rawsina, tuvieron que ingeniárselas para subsistir de su trabajo durante la pandemia. Una de las estrategias fue crear un grupo de compra y venta online, otra fue la de vender sus productos en sus casas donde colocaron carteles promocionando su mercadería. "Esto más que nada sirvió para que la gente nos siguiera teniendo en cuanta y no nos olvidara. Nuestro fuerte siempre fue la feria que, con el paso de los años, empezó a atraer hasta turistas de otras provincias. Tenemos la esperanza que la reapertura del turismo nos favorezca", dijo la artesana.



Para visitar

La Feria de Artesanos y Productores de Médano de Oro se realiza en la Plaza Bolaños, calle Ramón Franco antes de calle 6, los domingos en horario corrido de 16,30 a 21. Allí ofrecen artesanías realizadas en diferentes materiales, embutidos caseros, platos típicos, conservas y frutas y verduras recién cosechadas.