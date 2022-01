Lleno total. El estadio Aldo Cantoni estuvo durante toda la jornada colmado de gente. Por momentos la fila llegó hasta frente a la escuela Fontana.

"Cuando llegamos no entendíamos por qué había tanta gente. Sumado a que uno se siente mal por la fiebre tiene que esperar muchísimo para que lo atiendan y después para que le entreguen el resultado", dijo Ester López, una mujer de 37 años que esperó más de 3 horas en el CUIM, de la UNSJ, en Rivadavia. Es que por momentos la fila de personas que esperaban hacerse un hisopado superó los 400 metros. Pero este no fue el único centro de testeo que estuvo desbordado. En el Gran San Juan, no dieron abasto. Es que, según los datos que brindaron desde Salud Pública y lo que se informa a diario con los partes oficiales, en la jornada de ayer se cuadruplicó la cantidad de personas que fueron a buscar un diagnóstico. Esta espera eterna, que en promedio fue de 3 horas, generó mucho enojo.

Sentados en una cuneta, bajo la sombra de algún árbol, en el medio de una plaza y buscando apoyo en cualquier pared para poder aguantar la espera de pie, fueron algunas de las postales que se repitieron en los alrededores de los centros de testeo, que estuvieron colmados. Según los datos oficiales, entre el sábado, domingo y lunes pasado, en San Juan asistieron a los centros de hisopado 3.170 personas. Es decir, unas 1.060 por día, en promedio. Sin embargo, ayer se cuadruplicó y eso generó que la espera de la gente aumentara notablemente. Alina Almazán, secretaria de Planificación de Salud Pública, dijo que la demora se debió a que realizaron más de 4.000 testeos en la jornada de ayer.

En la sombra. En los centros de testeo la gente buscó la sombra para que la espera fuera amena.

En los centros de testeo, el ánimo de la gente no fue el mejor. La demora hizo que muchos se sintieran indignados. Es que hubo personas que esperaron hasta cerca de 5 horas para ser atendidos en algunos de los centros de salud. Incluso, muchos comentaron que llegaron antes de que los puestos abrieran sus puertas para poder estar ubicados entre los primeros de la fila. "Llegué a las 6.40 de la mañana y recién me hisopan -a las 11-. Hay una sola persona haciendo los testeos y hay muchísima gente. Si bien dentro del centro la atención es buena, afuera se avanza muy lento", dijo Roberto Araya, un vecino de Chimbas, que se hisopó en el centro de Salud Báez Laspiur, mientras que otras personas dijeron que en días anteriores les habían dicho que no los iban a atender porque no había insumos. Sobre esto, Almazán dijo que "no es así" y agregó que debido a las demoras que tienen en todos los departamentos, decidieron agregar dos centros de testeo en Chimbas y un móvil de testeo que estará en el parque de Mayo y que será itinerante (ver aparte).

En el suelo. En las cunetas y hasta en las veredas las personas se sentaron por el cansancio.

Nuevos puntos para asistir

Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que debido al aumento de la demanda de hisopados abrieron nuevos puntos de testeo.

Dos de estos nuevos puntos están en Chimbas y fueron habilitados con el apoyo de la Municipalidad. Trabajarán algunos días en la zona Este y otros en el Oeste del departamento. Dijeron que lunes y martes estará abierto en calle Oratorio, al lado de la capilla de San Pedro, localidad El Mogote, y de miércoles a viernes, en calle Belgrano 521 Norte, barrio Fragata Sarmiento.

Además, hoy pondrán en funcionamiento "Testeo sobre Ruedas". Se trata de un móvil que recorrerá las plazas del Gran San Juan. Hoy funcionará de 8 a 13, en el Parque de Mayo, en apoyo al centro del Cantoni.

Récord de tercera ola: 590 casos

Ayer Salud Pública informó que en la última jornada fueron registrados en la provincia 590 nuevos contagios de coronavirus, lo cual marca un récord absoluto en lo que va de la denominada "tercera ola" de covid en todo el país. Al mismo tiempo, la cifra es la novena más alta desde que el virus ingresó a San Juan y comenzó a infectar gente.

Del otro lado, los dos datos positivos son que nuevamente no hubo fallecidos por covid en la provincia y que la cantidad de personas internadas bajó con respecto a la jornada anterior. De acuerdo al informe oficial brindado ayer, al cierre de esta edición, de los 2.203 pacientes que actualmente atraviesan un proceso infeccioso, sólo 21 permanecían internados en las distintas Áreas Covid, e incluso ninguno de ellos necesitaba asistencia respiratoria.

De todos modos, a las autoridades les preocupa la aceleración en la curva ascendente de contagios. Dicha alarma se ve reflejada en algunas medidas concretas como la suspensión de algunos megaeventos deportivos, mientras que aún no se confirma si en febrero próximo se hará o no la Fiesta Nacional del Sol.