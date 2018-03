Fresco. Ayer arrancó el otoño con características típicas. La mañana estuvo fresca, con 11 grados de temperatura mínima, y la tarde cálida, con 28 grados de temperatura máxima.

El otoño arrancó ayer a las 13,14, momento en que el Sol se puso en el punto de Aries, y con un pronóstico positivo. Según dijo Germán Poblete, climatólogo, este año la estación recobrará sus características normales para brindar mañanas y noches frescas, y tardes cálidas y soleadas. Desde el 2014, el otoño incluyó algunas anormalidades como varios días con temperaturas superiores a 30 grados o lluvias intensas.



Poblete explicó que desde comienzo de marzo se comenzó a registrar un descenso de las temperaturas mínimas con respecto a enero y febrero pasado, lo que marca una normal etapa de transición entre el verano y el otoño. "Se está dando una transición escalonada. En los dos meses anteriores se han registrado mínimas de 20 y hasta de 27 grados. Desde que arrancó marzo, son de 15 y hasta de 10 grados. Esto significa que las masas de aire tropical que son las responsables de un verano caliente y húmedo ya se están retrayendo para brindar un otoño típico en la provincia", dijo Poblete.



De esta manera, según el climatólogo, a partir de ahora, las mañanas y noches serán frescas y las tardes cálidas y soleadas, conformando un tiempo agradable.



De igual modo no descartó que haya días donde la temperatura alcance o supere los 30 grados. "Los tres factores de calor que tiene San Juan son el sol, las masas de aire tropical y episodios puntuales de calor termodinámico como el viento Zonda en altura. Como las masas de aire tropical están cediendo, queda el sol y el calor termodinámico. Si ambos coinciden en un momento, harán elevar la temperatura hasta 30 grados o más, pero no será una constante durante este otoño", sostuvo el especialista.



El otoño del 2014, 2016 y 2017, tuvieron varios días de alta temperatura como consecuencia de un verano demasiado caluroso.



Este año tampoco se prevé lluvias intensas durante el otoño, como sucedió en el 2015. Esto se debe a la presencia de aire seco. "San Juan tiene un régimen de lluvia de verano, por lo que no es habitual que llueva en otoño, sobre todo en el llano. Esto no significa que no vaya a llover, sólo sucederá si ingresa un frente húmedo. En mayo comienzan las precipitaciones, pero en la zona cordillerana", dijo Poblete.



En el 2014 se registró el último otoño típicamente sanjuanino.





Lo que viene

Según Germán Poblete, mañana habrá viento Zonda en altura lo que hará elevar la temperatura a más de 30 grados, al igual que el viernes. Pero agregó que en la noche del viernes o madrugada del sábado ingresará una masa de aire frío que hará descender la temperatura. Los mismo datos maneja el Servicio Meteorológico Nacional.