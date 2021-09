Se viene apertura muy esperada tanto para el sector específico como para buena parte de la juventud. Desde el Gobierno provincia confirmaron que desde mañana los boliches quedarán habilitados para funcionar y de esta manera le dieron respuesta a un nuevo pedido que realizó la Cámara de Bolicheros. Y en paralelo, desde la CETE, la entidad que nuclea a empresarios en técnica para eventos y espectáculos, aseguraron que tras el parate de 2020 regresan las fiestas de egresados en noviembre y diciembre y que esperan poder hacerlas con bailes, tras esta nueva flexibilización.

De acuerdo a lo informado, los boliches podrán recibir personas hasta las 3,30 pero a las 4 deberán estar cerrados. Los lugares cubiertos deberán mantener la ventilación y en todos los casos asegurar las medidas sanitarias. "El Gobierno será estricto con el cumplimiento de los protocolos", dijo la titular de Turismo, Claudia Grynszpan.

Ahora bien, si los boliches esperan recibir más de 200 personas entonces deberán solicitar una autorización al Comité Covid, tal como lo establece la actual normativa para espectáculos deportivos o culturales. A su vez, desde Turismo indicaron que hay un compromiso de los empresarios para incentivar la inmunización anticovid con beneficios a los vacunados.

Las fiestas de egresados tradicionalmente se hacen desde la segunda quincena de noviembre hasta la semana previa a Navidad. Sin embargo, en 2020 la pandemia golpeó severamente también a este sector al punto que prácticamente no hubo celebraciones de egresados. "La situación afortunadamente ha cambiado y no sólo que estamos reactivado con otros eventos sino que las empresas están cerrando contratos para las fiestas de egresados. Básicamente, a los padres y futuros egresados les hemos planteados tres escenarios. El A es tener habilitados los bailes, con el protocolo que establezcan las autoridades; el B es que se mantengan las medidas actuales, con 70% de ocupación, cena y shows artísticos sin baile; y el C es que tengamos nuevas restricciones en cuyo caso desde mi empresa ya decidimos que vamos a devolver el dinero, mientras que otras quizás reprogramen", explicó Esteban Vázquez, integrante de CETE.

Con la habilitación de los boliches, el camino quedará allanado para permitir bailes en eventos (hasta ahora prohibidos), lo que se especula puede quedar definido desde mañana.

Larga la vacunación a adolescentes

El Ministerio de Salud Pública anunció que desde hoy comenzará la vacunación anticovid a adolescentes de 17 años sin comorbilidades. Es porque la provincia recibió las primeras 1.170 dosis de la vacuna Pfizer. Hasta el momento alrededor de 7.000 jóvenes se han registrado, indicaron.

Sin decesos y apenas 24 casos

El de ayer fue uno de los partes más benévolos que el Ministerio de Salud Pública ha emitido en los últimos meses. Por un lado, porque no fueron reportadas nuevas muertes y por otro, porque hubo muy pocos casos de covid.

De acuerdo a la información que brindan diariamente, la jornada de ayer no tuvo fallecimientos por coronavirus en la provincia. Si bien no es la primera vez que sucede, no deja de ser un aspecto destacado en tiempos de pandemia. De esta manera, el total de muertes se mantiene en 1.162.

A su vez, hubo sólo 24 nuevos casos en toda la provincia, en tanto que hubo 827 test que dieron negativo. Se trata entonces de un bajo porcentaje de positividad, una circunstancia que se viene dando en los diferentes centros de testeos, al punto que algunos lugares de hisopados, como por ejemplo nada menos que el estadio Aldo Cantoni, han registrado algunas jornadas en las que no hubo casos confirmados de covid en todo el día.

El acumulado de infectados en toda la pandemia es de 71.729, en tanto que los pacientes con proceso infeccioso son 532. A su vez, hay 89 internados en las áreas de covid-19 (entre positivos y sospechosos) de diferentes hospitales y clínicas.

De todos ellos, 55 pacientes permanecen internados en área crítica, 18 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

Las altas ayer fueron pocas, pero crece la cantidad de recuperados pues son 70.035.