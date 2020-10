A partir del próximo 1 de noviembre está previsto que vuelva el servicio de colectivos de larga distancia desde San Juan, con 5 destinos inicialmente, que serán Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis y La Rioja, según adelantó ayer la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone. No habrá paradas intermedias y será sólo para trabajadores esenciales que necesiten trasladarse o para viajes por cuestiones de salud, en cuyo caso estará autorizado un acompañante. Si el sistema funciona, luego se irán sumando otros recorridos.

"Se va a pedir que el pasajero tenga el permiso de circulación nacional que certifique que se trata de personal esencial o tener una enfermedad, en cuyo caso se permitirá un acompañante", dijo la funcionaria.

Las empresas de micro de larga distancia ya han comenzado a tramitar los permisos con los gobiernos provinciales, como en el caso de la provincia, para reanudar los servicios, paralizados desde marzo por la pandemia de coronavirus y reactivados por el Gobierno nacional de cara a la temporada de verano, aunque por ahora en San Juan no están permitidos los viajes con fines turísticos.

Según lo dado a conocer, durante la primera etapa, los servicios solamente podrán ser utilizados por pasajeros exceptuados y esenciales, personas con tratamientos médicos y circunstancias especiales, y también por los denominados "trabajadores golondrinas", destacaron fuentes del sector, añadiendo que posteriormente se irá adecuando el servicio conforme a la evolución de la pandemia.

En el caso local la ministra explicó que se va a pedir que, después de casi siete meses en los que las unidades estuvieron inactivas y guardadas en los galpones, las empresas tendrán que ponerse al día en cuestiones que tienen que ver con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), seguros, inspecciones y protocolos de desinfección. "Las unidades tienen que estar en buenas condiciones técnicas y en regla", sostuvo la funcionaria.

Los servicios, en esta primera etapa, serán punto a punto, sin paradas para levantar o dejar gente en otros lugares intermedios. Así, las unidades saldrán desde la terminal de San Juan hasta las terminales de Córdoba o Mendoza, por ejemplo. No habrá escalas intermedias, aclaró la ministra.

Hay cuestiones de los servicios que todavía no están definidos. Se sabe hasta ahora que no habrá comidas o refrigerios a bordo, pero una cuestión importante es establecer si estarán habilitados o no los baños de las unidades. "Todavía no se sabe si se va a dejar que se usen", dijo la ministra. El problema es que, por ejemplo, en viajes largos a Buenos Aires van a hacer falta porque si tampoco están autorizadas las paradas intermedias, a los pasajeros no les quedará otra que usar los servicios que tienen los micros.

Según datos datos a conocer por la agencia Télam, la Argentina cuenta con unos 15.000 micros de larga distancia que recorren 1.600 destinos del interior del país y que ocupan a unos 18.000 trabajadores en unas 120 empresas.

Además, la actividad de este sector, que genera unos 5.000 puestos de trabajo en forma indirecta, lleva 215 días de parálisis y según estimaciones de la Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia (Celadi), se pierden unos 100 millones de pesos por día con las unidades paradas.

En San Juan las empresas del sector ya están con los primeros aprontes de las unidades, aunque todavía no está definido cuándo empezarán las ventas de los pasajes ni los costos.

CARACTERÍSTICAS

Los protocolos para los micros de larga distancia abarcan aspectos referidos a la prevención en las empresas, las terminales y el interior de las unidades, además de los pasajeros.

Las medidas disponen el uso de tapabocas en forma permanente, una ventilación de 20 minutos por hora con ingreso de aire puro y sin recirculación, y un distanciamiento de 1,5 metros entre grupos íntimos de pasajeros.

Además, multiplica los recipientes con alcohol en gel y con agua para la constante higienización de manos y objetos, y marca que no habrá más catering a bordo, mantas, almohadones y auriculares.

Se prevé que las unidades estén con un 40% de ocupación, porque entre un 60 y un 70% del espacio estará destinado a respetar el distanciamiento. Un dato importante es que habrá un área especial que estará reservada a casos sospechosos de Covid-19.